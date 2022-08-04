04 августа 2022
03 августа 2022

Губернатор ЯНАО собирает жалобы перед «честным маршрутом»

© Служба новостей «URA.RU»
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Госсовет в Кремле. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов скоро отправляется в поездку по региону Фото:

Губернатор ЯНАО собирает жалобы граждан в социальных сетях перед поездкой по региону. Об этом Дмитрий Артюхов написал в своем telegram-канале.

«С первой поездки у нас сложилась хорошая традиция: вы писали в соцсети о тех проблемах и местах, на которые следует обратить внимание. Давайте продолжим эту практику», — написал Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в рамках «честного маршрута» побывал в городе Тарко-Сале в Пуровском районе. Глава региона рассказал, какие изменения предстоят городу.

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Губернатор ЯНАО собирает жалобы граждан в социальных сетях перед поездкой по региону. Об этом Дмитрий Артюхов написал в своем telegram-канале. «С первой поездки у нас сложилась хорошая традиция: вы писали в соцсети о тех проблемах и местах, на которые следует обратить внимание. Давайте продолжим эту практику», — написал Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в рамках «честного маршрута» побывал в городе Тарко-Сале в Пуровском районе. Глава региона рассказал, какие изменения предстоят городу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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