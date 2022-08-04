Губернатор ЯНАО собирает жалобы перед «честным маршрутом»

Дмитрий Артюхов скоро отправляется в поездку по региону Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО собирает жалобы граждан в социальных сетях перед поездкой по региону. Об этом Дмитрий Артюхов написал в своем telegram-канале.

«С первой поездки у нас сложилась хорошая традиция: вы писали в соцсети о тех проблемах и местах, на которые следует обратить внимание. Давайте продолжим эту практику», — написал Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в рамках «честного маршрута» побывал в городе Тарко-Сале в Пуровском районе. Глава региона рассказал, какие изменения предстоят городу.