Губернатор ЯНАО собирает жалобы перед «честным маршрутом»

Дмитрий Артюхов скоро отправляется в поездку по региону
Губернатор ЯНАО собирает жалобы граждан в социальных сетях перед поездкой по региону. Об этом Дмитрий Артюхов написал в своем telegram-канале.
«С первой поездки у нас сложилась хорошая традиция: вы писали в соцсети о тех проблемах и местах, на которые следует обратить внимание. Давайте продолжим эту практику», — написал Артюхов.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в рамках «честного маршрута» побывал в городе Тарко-Сале в Пуровском районе. Глава региона рассказал, какие изменения предстоят городу.
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