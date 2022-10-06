В Перми на концерт Бутмана и Долиной заканчиваются билеты

07 октября 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Концерт состоится 17 октября в ДК Солдатова Фото: Владимир Андреев © URA.RU На гала-концерт в Перми 100-летию Российского джаза 17 октября раскупили практически все билеты. Хэдлайнеры мероприятия — популярный джаз-исполнители Игорь Бутман и Лариса Долина. Информация об этом появилась на сайте kassy.ru. «Уникальное событие соберет вместе всех самых выдающихся деятелей джазового искусства нашей страны. Главными действующими лицами станут легендарная Лариса Долина, Московский джазовый оркестр под управлением Народного артиста России Игоря Бутмана, популярнейший джазовый пианист Даниил Крамер, знаменитый джазовый трубач и телеведущий Вадим Эйленкриг и многие другие», — сообщается в афише мероприятия. Билеты на концерт уже заканчиваются. Так, на первые ряды попасть невозможно. Места остались только в самом конце зала. Такого ажиотажа не заметно на других концертах. Например, на хор Турецкого 19 октябре не продали даже половины билетов. А на ноябрьский концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум продано около 100 мест. Ранее, URA.RU рассказывало, что билеты не продаются и на концерт Александра Малинина. Певец выступит 7 октября при полупустом зале.

На гала-концерт в Перми 100-летию Российского джаза 17 октября раскупили практически все билеты. Хэдлайнеры мероприятия — популярный джаз-исполнители Игорь Бутман и Лариса Долина. Информация об этом появилась на сайте kassy.ru. «Уникальное событие соберет вместе всех самых выдающихся деятелей джазового искусства нашей страны. Главными действующими лицами станут легендарная Лариса Долина, Московский джазовый оркестр под управлением Народного артиста России Игоря Бутмана, популярнейший джазовый пианист Даниил Крамер, знаменитый джазовый трубач и телеведущий Вадим Эйленкриг и многие другие», — сообщается в афише мероприятия. Билеты на концерт уже заканчиваются. Так, на первые ряды попасть невозможно. Места остались только в самом конце зала. Такого ажиотажа не заметно на других концертах. Например, на хор Турецкого 19 октябре не продали даже половины билетов. А на ноябрьский концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум продано около 100 мест. Ранее, URA.RU рассказывало, что билеты не продаются и на концерт Александра Малинина. Певец выступит 7 октября при полупустом зале.