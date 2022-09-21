21 сентября 2022

Пермяки не хотят идти на концерт Александра Малинина

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, зал, пустые кресла
Если концерт не отменят, певцу придется петь для полупустого зала Фото:

На концерт певца Александра Малинина, который пройдет в Перми 7 октября, продано менее ста билетов. Количество свободных мест доступно на сайте kassy.ru.

«Певец по-настоящему любим не только в России, но и за рубежом. В его концертах легко распознать характерную задушевность, бунтарский дух, бесшабашную удаль и аристократическую утонченность», — сказано в афише концерта. Однако желающих посетить мероприятие оказалось не так много. В ДК Солдатова не выкупили даже одну десятую мест в зале.

Цена билета — от 1500 до 3500 рублей. Для сравнения — билеты на концерт Мари Краймбрери обойдутся пермякам в круглую сумму — от 2200 рублей за танцпол, до 10000 за сидячие места.

Ранее URA.RU сообщало, что на юбилейный концерт Григория Лепса в Перми, который состоится 24 сентября, раскупили почти все самые дорогие билеты. В наличии осталось около сотни вариантов от 4500 до 10000 рублей.

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На концерт певца Александра Малинина, который пройдет в Перми 7 октября, продано менее ста билетов. Количество свободных мест доступно на сайте kassy.ru. «Певец по-настоящему любим не только в России, но и за рубежом. В его концертах легко распознать характерную задушевность, бунтарский дух, бесшабашную удаль и аристократическую утонченность», — сказано в афише концерта. Однако желающих посетить мероприятие оказалось не так много. В ДК Солдатова не выкупили даже одну десятую мест в зале. Цена билета — от 1500 до 3500 рублей. Для сравнения — билеты на концерт Мари Краймбрери обойдутся пермякам в круглую сумму — от 2200 рублей за танцпол, до 10000 за сидячие места. Ранее URA.RU сообщало, что на юбилейный концерт Григория Лепса в Перми, который состоится 24 сентября, раскупили почти все самые дорогие билеты. В наличии осталось около сотни вариантов от 4500 до 10000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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