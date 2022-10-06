Житель Кургана получил дружественную посылку из США с марихуаной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Кургана получил от друга из США посылку с наркотиками под видом конфет. Мужчину задержали сотрудники Уральской оперативной таможни и полицейские Курганского линейного отдела МВД на транспорте. Уголовное дело по факту контрабанды наркотиков в крупном размере направлено в суд, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Сотрудники Уральской оперативной таможни и Курганского линейного отдела МВД России на транспорте пресекли контрабандную поставку наркотиков, под видом конфет. Таможенники задержали жителя Кургана, который получил запрещенный товар в посылке из США. Уголовное дело в отношении подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере направлено в суд», — говорится в сообщении ведомства.

Курганец был задержан при получении посылки в марте 2022 года. Оперативники установили личность 57-летнего мужчины, который признал, что решил попробовать наркотик послде разговора с приятелем. Посылку курганцу бесплатно прислал друг, эмигрировавший в США в начале 90-х годов. Оперативники изъяли 8 упаковок с конфетами известных марок, в которых был наркотик «марихуана», общей массой 1,4974 грамма.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ, а также два уголовных дела по пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконная пересылка наркотических средств) и части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Материалы уголовного дела направлены в Домодедовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

57-летний курганец получил от друга из США конфеты с марихуаной, мужчину ждет суд за контрабанду наркотиков фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

В посылке, присланной курганцу из США, были упаковки конфет известных марок с марихуаной фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления