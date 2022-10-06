В Тюмени мобилизованные отрабатывают навыки стрельбы на полигоне. Видео

07 октября 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Мобилизованные тренируются на стрельбище Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени на полигоне ТВВИКУ в районе Андреевского озера проходят учения. Мобилизованные граждане тренируются в стрельбе из автоматического оружия. Об этом URA.RU рассказал руководитель регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Николай Савченко. «Аванпост» создан 29 лет назад и его основное предназначение — подготовка граждан к военной службе. А теперь, в связи с мобилизацией и проведением специальной военной операции, по поручению губернатора при учебном центре создан инструкторский отдел. Его основная задача — оказание содействия в подготовке добровольцев, мобилизованных, узких специалистов, привлечение специалистов из ветеранского сообщества, которые имеют опыт боевых действий», — рассказал URA.RU Николай Савченко. По его словам, сейчас идет подбор специалистов для подготовки авиационных наводчиков, артиллерийских корректировщиков, минометчиков, гранатометчиков, зенитчиков и пулеметчиков. Кроме этого, бойцы получают дополнительные знания и вырабатывают навыки по своей военно-учетной специальности, а также проходят занятия по медицинской подготовке. Вместе с этим проходят занятия по метанию гранат, стрельбе из пулемета и гранатомета, отдельно готовятся снайперские пары. Обучение происходит по учебному плану, экзаменов не предусмотрено. Ранее URA.RU писало о том, что спутнику жизни депутата тюменской областной Думы Ольги Швецовой пришла повестка в рамках частичной мобилизации. Депутат заявила, что гордится мобилизованными мужчинами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени на полигоне ТВВИКУ в районе Андреевского озера проходят учения. Мобилизованные граждане тренируются в стрельбе из автоматического оружия. Об этом URA.RU рассказал руководитель регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Николай Савченко. «Аванпост» создан 29 лет назад и его основное предназначение — подготовка граждан к военной службе. А теперь, в связи с мобилизацией и проведением специальной военной операции, по поручению губернатора при учебном центре создан инструкторский отдел. Его основная задача — оказание содействия в подготовке добровольцев, мобилизованных, узких специалистов, привлечение специалистов из ветеранского сообщества, которые имеют опыт боевых действий», — рассказал URA.RU Николай Савченко. По его словам, сейчас идет подбор специалистов для подготовки авиационных наводчиков, артиллерийских корректировщиков, минометчиков, гранатометчиков, зенитчиков и пулеметчиков. Кроме этого, бойцы получают дополнительные знания и вырабатывают навыки по своей военно-учетной специальности, а также проходят занятия по медицинской подготовке. Вместе с этим проходят занятия по метанию гранат, стрельбе из пулемета и гранатомета, отдельно готовятся снайперские пары. Обучение происходит по учебному плану, экзаменов не предусмотрено. Ранее URA.RU писало о том, что спутнику жизни депутата тюменской областной Думы Ольги Швецовой пришла повестка в рамках частичной мобилизации. Депутат заявила, что гордится мобилизованными мужчинами.