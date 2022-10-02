Спутника жизни депутата Тюменской облдумы Швецовой призвали в армию

Спутнику жизни депутата Тюменской облдумы Ольги Швецовой пришла повестка в рамках частичной мобилизации. Об этом парламентарий рассказала на встрече с мобилизованными тюменцами и ямальцами, передает информационный центр регионального правительства.
«Председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова поделилась с бойцами личными переживаниями — ее любимый мужчина тоже получил повестку о мобилизации: „Я повторю вам те же слова, которые сказала ему. Горжусь вами. И ваши девчонки вами гордятся. Мы всегда рядом с вами, мы всегда за вас. И Ямал, и Тюменская область, и вся страна — за вас“», — приводит слова депутата инфоцентр.
Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирное население ДНР и ЛНР.
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