02 октября 2022

Спутника жизни депутата Тюменской облдумы Швецовой призвали в армию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Очередное заседание тюменской областной думы. Тюмень, швецова ольга
Любимый мужчина Ольги Швецовой получит повестку Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Спутнику жизни депутата Тюменской облдумы Ольги Швецовой пришла повестка в рамках частичной мобилизации. Об этом парламентарий рассказала на встрече с мобилизованными тюменцами и ямальцами, передает информационный центр регионального правительства.

«Председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова поделилась с бойцами личными переживаниями — ее любимый мужчина тоже получил повестку о мобилизации: „Я повторю вам те же слова, которые сказала ему. Горжусь вами. И ваши девчонки вами гордятся. Мы всегда рядом с вами, мы всегда за вас. И Ямал, и Тюменская область, и вся страна — за вас“», — приводит слова депутата инфоцентр.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирное население ДНР и ЛНР.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Спутнику жизни депутата Тюменской облдумы Ольги Швецовой пришла повестка в рамках частичной мобилизации. Об этом парламентарий рассказала на встрече с мобилизованными тюменцами и ямальцами, передает информационный центр регионального правительства. «Председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова поделилась с бойцами личными переживаниями — ее любимый мужчина тоже получил повестку о мобилизации: „Я повторю вам те же слова, которые сказала ему. Горжусь вами. И ваши девчонки вами гордятся. Мы всегда рядом с вами, мы всегда за вас. И Ямал, и Тюменская область, и вся страна — за вас“», — приводит слова депутата инфоцентр. Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирное население ДНР и ЛНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...