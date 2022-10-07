Лукашенко: Россия и Беларусь ответят на ядерную угрозу Польши

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Заявления для прессы по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. Москва, Кремль, 3 марта 2015 г. , лукашенко александр
Лукашенко пообещал обсудить с Россией проблему ядерной угрозы со стороны Польши Фото:

Россия и Беларусь проведут переговоры по поводу угрозы размещения ядерного оружия в Польше. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Вы же слышали заявления, что они якобы уже договорились: арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу… Будем думать. Мы уже решили, еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально», — приводит слова Лукашенко Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА).

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял о начале переговоров о возможности участия страны в программе ядерного обмена НАТО, предполагающей хранение ядерного оружия на территории государства. Белорусский глава назвал это реальной угрозой для Минска и Москвы.

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Россия и Беларусь проведут переговоры по поводу угрозы размещения ядерного оружия в Польше. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Вы же слышали заявления, что они якобы уже договорились: арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу… Будем думать. Мы уже решили, еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально», — приводит слова Лукашенко Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА). Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял о начале переговоров о возможности участия страны в программе ядерного обмена НАТО, предполагающей хранение ядерного оружия на территории государства. Белорусский глава назвал это реальной угрозой для Минска и Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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