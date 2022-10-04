Польша готовится разместить у себя американское ядерное оружие

04 октября 2022 в 21:06 Размер текста - 17 +

Польша планирует участвовать в ядерно-оружейной политике НАТО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Польша начала переговоры о возможности участия в программе ядерного обмена НАТО, предполагающей хранение ядерного оружия на территории страны. Об этом заявил резидент Польши Анджей Дуда. «Президент подтвердил, что мы начали говорить об участии Польши в программе Nuclear sharing [ядерного обмена]. Пока на это нет ответа, но есть предложения из Польши, потому что инициатива должна исходить с нашей стороны», — рассказал изданию Niezalezna автор интервью с президентом Польши Томаш Сакевич. Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, в свою очередь, поддержал идею участия Польши в программе НАТО. «Этот вопрос уже поднимался во время переговоров. Даже когда мы были в оппозиции, то поднимали этот вопрос с сенаторами США. Тогда ответ был опосредованный, и он не был положительным. Если президент знает, что дорога открыта, то я его полностью поддерживаю. Я считаю, что это было бы очень хорошим решением. Посмотрим, как будет на практике», — сказал он. Программа совместного использования ядерного оружия (Nuclear sharing) — это концепция политики ядерного сдерживания НАТО. В рамках ядерного обмена страны-участницы получают право принимать общие решения по ядерно-оружейной политике, а также обеспечивают доставку и хранение ядерного оружия.

Польша начала переговоры о возможности участия в программе ядерного обмена НАТО, предполагающей хранение ядерного оружия на территории страны. Об этом заявил резидент Польши Анджей Дуда. «Президент подтвердил, что мы начали говорить об участии Польши в программе Nuclear sharing [ядерного обмена]. Пока на это нет ответа, но есть предложения из Польши, потому что инициатива должна исходить с нашей стороны», — рассказал изданию Niezalezna автор интервью с президентом Польши Томаш Сакевич. Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, в свою очередь, поддержал идею участия Польши в программе НАТО. «Этот вопрос уже поднимался во время переговоров. Даже когда мы были в оппозиции, то поднимали этот вопрос с сенаторами США. Тогда ответ был опосредованный, и он не был положительным. Если президент знает, что дорога открыта, то я его полностью поддерживаю. Я считаю, что это было бы очень хорошим решением. Посмотрим, как будет на практике», — сказал он. Программа совместного использования ядерного оружия (Nuclear sharing) — это концепция политики ядерного сдерживания НАТО. В рамках ядерного обмена страны-участницы получают право принимать общие решения по ядерно-оружейной политике, а также обеспечивают доставку и хранение ядерного оружия.