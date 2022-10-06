Лукашенко ответил на слова Дуды о ядерном оружии

Польша и США давно договорились о размещении арсеналов ядерного оружия, что создает реальную угрозу для России и Беларуси. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Вчера уже президент Польши Анджей Дуда заявил… Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием», — заявил Лукашенко, передает телеканал СТВ.
По его мнению, нужно принять соответствующие меры, так как у Белоруссии нет ядерного оружия. Лукашенко также сообщил, что уже обсуждал эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Польша начала переговоры о возможности участия в программе ядерного обмена НАТО, предполагающей хранение ядерного оружия на территории страны. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. Программа совместного использования ядерного оружия (Nuclear sharing) — это концепция политики ядерного сдерживания НАТО. В рамках ядерного обмена страны-участницы получают право принимать общие решения по ядерно-оружейной политике, а также обеспечивают доставку и хранение ядерного оружия.
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