В Тюменской области потерялся юноша. Фото

07 октября 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Дмитрий Цветков объявлен в розыск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ишиме (Тюменская область) разыскивается пропавший без вести Дмитрий Цветков 2006 года рождения. 4 октября молодой человек вышел из дома в городе Ишиме и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень». «Был одет в темно-синюю куртку с красными вставками, темно-синие брюки в клетку, черные кроссовки с красными вставками. Приметы: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения», — рассказали URA.RU в поисковом отряде. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем молодом человеке, поисковики просят связаться с межмуниципальным отделом МВД России «Ишимский» по телефону: 8 (34551) 7-98-02, либо с поисковым отрядом: 8-932-323-99-11. На момент публикации информации о завершении поисков не поступило. Поисками Дмитрия Цветкова занимается отряд «Белая Сова-Тюмень» Ранее URA.RU писало о розыске Александра Мелкова, так же пропавшего без вести в селе Луговом. Позже поисковый отряд опубликовал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» информацию о том, что мужчина найден живым.

В Ишиме (Тюменская область) разыскивается пропавший без вести Дмитрий Цветков 2006 года рождения. 4 октября молодой человек вышел из дома в городе Ишиме и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень». «Был одет в темно-синюю куртку с красными вставками, темно-синие брюки в клетку, черные кроссовки с красными вставками. Приметы: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения», — рассказали URA.RU в поисковом отряде. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем молодом человеке, поисковики просят связаться с межмуниципальным отделом МВД России «Ишимский» по телефону: 8 (34551) 7-98-02, либо с поисковым отрядом: 8-932-323-99-11. На момент публикации информации о завершении поисков не поступило. Ранее URA.RU писало о розыске Александра Мелкова, так же пропавшего без вести в селе Луговом. Позже поисковый отряд опубликовал на своей странице в социальной сети «Вконтакте» информацию о том, что мужчина найден живым.