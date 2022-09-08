В Тюменском районе ищут пропавшего без вести 34-летнего мужчину

Александр Мелков объявлен в розыск Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Луговом Тюменского района объявлен в розыск Александр Мелков 1988 года рождения. Мужчина вышел из дома утром 18 июля, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Ориентировка на Мелкова опубликована поисковым отрядом «Белая Сова — Тюмень» в социальных сетях.

«Всех, кто может сообщить какую-либо информацию об Александре Мелкове, просим обращаться в полицию по телефонам: 02 или 102, либо в дежурную часть отдела полиции №4 Тюмени — 79-41-09. Кроме того, информацию можно сообщить волонтерам поискового отряда „Белая Сова — Тюмень“ по телефону 8-932-323-99-11 или написать на почтовый адрес отряда poisksova@gmail.com», — говорится в сообщении поисковиков.

Приметы пропавшего: на вид 35 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, глаза карие. Предположительно, был одет в синюю джинсовку, бело-серую толстовку с капюшоном и синие джинсы.

Поисками пропавшего тюменца занимается отряд «Белая Сова — Тюмень» ПО «Белая Сова — Тюмень»

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