Зеленский открестился от своих слов о ядерном ударе по России

07 октября 2022 в 22:49 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что его слова о превентивном ударе неправильно перевели с украинского Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под «превентивными ударами» по России подразумевал новые санкции Запада. Об этом он сообщил в интервью BBC. Ранее Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести «превентивные» удары по России, а не «ждать ядерных ударов» со стороны Москвы. «[Зеленский] отрицал, что призывал к нанесению ударов по России во время онлайн-мероприятия в четверг, заявив, что слово, которое он использовал на украинском языке, было неправильно понято», — сообщает BBC. По словам президента Украины, он имел в виду санкции, а не ядерный удар. «Мир может представить санкционный пакет в таком случае и сделать все возможное, чтобы они [Россия] покинули [Запорожскую] атомную электростанцию», — заявил Зеленский. Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление, что Запад не приструнил Зеленского после его слов. Он подчеркнул, что моральное состояние президента Украины приведет к непоправимым ошибкам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под «превентивными ударами» по России подразумевал новые санкции Запада. Об этом он сообщил в интервью BBC. Ранее Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести «превентивные» удары по России, а не «ждать ядерных ударов» со стороны Москвы. «[Зеленский] отрицал, что призывал к нанесению ударов по России во время онлайн-мероприятия в четверг, заявив, что слово, которое он использовал на украинском языке, было неправильно понято», — сообщает BBC. По словам президента Украины, он имел в виду санкции, а не ядерный удар. «Мир может представить санкционный пакет в таком случае и сделать все возможное, чтобы они [Россия] покинули [Запорожскую] атомную электростанцию», — заявил Зеленский. Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление, что Запад не приструнил Зеленского после его слов. Он подчеркнул, что моральное состояние президента Украины приведет к непоправимым ошибкам.