Кремль: моральное состояние Зеленского приведет к непоправимым ошибкам

07 октября 2022 в 22:38 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков выразил сожаление, что на Западе не приструнили Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Моральное состояние президента Украины Владимира Зеленского, о котором говорит его заявление о ядерном ударе по РФ, чревато непоправимыми ошибками. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин. По его словам, это только подчеркивает правильность проведения спецоперации РФ на Украине. «Это совершенно вопиющее заявление, которое говорит о, наверное, моральном состоянии президента Украины, которое чревато очень опасными непоправимыми ошибками, что лишний раз подчеркивает правоту нашего президента, когда он принимал решение о проведении специальной военной операции», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Песков выразил сожаление, что никто на Западе не приструнил Зеленского. Он подчеркнул, что это очень опасно. Ранее президент Украины заявил, что НАТО должны произвести по России «превентивный» ядерный удар, чтобы «предупредить» атаку со стороны Москвы. Однако после пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров поспешил заверить, что украинский лидер подразумевал совсем другое. По его словам, речь шла о периоде до 24 февраля, когда Москва начала спецоперацию на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против ядерного удара по России, однако он еще не сформулировал четкую позицию по словам Зеленского.

Моральное состояние президента Украины Владимира Зеленского, о котором говорит его заявление о ядерном ударе по РФ, чревато непоправимыми ошибками. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин. По его словам, это только подчеркивает правильность проведения спецоперации РФ на Украине. «Это совершенно вопиющее заявление, которое говорит о, наверное, моральном состоянии президента Украины, которое чревато очень опасными непоправимыми ошибками, что лишний раз подчеркивает правоту нашего президента, когда он принимал решение о проведении специальной военной операции», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Песков выразил сожаление, что никто на Западе не приструнил Зеленского. Он подчеркнул, что это очень опасно. Ранее президент Украины заявил, что НАТО должны произвести по России «превентивный» ядерный удар, чтобы «предупредить» атаку со стороны Москвы. Однако после пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров поспешил заверить, что украинский лидер подразумевал совсем другое. По его словам, речь шла о периоде до 24 февраля, когда Москва начала спецоперацию на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против ядерного удара по России, однако он еще не сформулировал четкую позицию по словам Зеленского.