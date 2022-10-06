Пресс-секретарь Зеленского открестился от призыва ударить ядерным оружием по России

07 октября 2022 в 00:43 Размер текста - 17 +

Зеленский, говоря о превентивном ударе, якобы имел в виду санкции, заявил его пресс-секретарь Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский не призывал использовать ядерное оружие, когда говорил о превентивном ударе по России. Речь шла о санкциях, которые требовалось ввести до начала спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. «Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России <…> [начать спецоперацию]. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции», — написал Никифоров в социальной сети. О том, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России», ранее заявил Зеленский, выступая по видеосвязи в Институте Лоуи (Австралия), передает RT. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его «неуравновешенным монстром», предупредив мировое сообщество об уничтожении планеты. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал Зеленскому сделать трепанацию черепа, пока он не натворил еще больших бед. Пользователи соцсетей в США призвали свергнуть власть в Киеве и потребовали прекратить снабжать Украину оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский не призывал использовать ядерное оружие, когда говорил о превентивном ударе по России. Речь шла о санкциях, которые требовалось ввести до начала спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. «Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России <…> [начать спецоперацию]. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции», — написал Никифоров в социальной сети. О том, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России», ранее заявил Зеленский, выступая по видеосвязи в Институте Лоуи (Австралия), передает RT. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала его «неуравновешенным монстром», предупредив мировое сообщество об уничтожении планеты. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал Зеленскому сделать трепанацию черепа, пока он не натворил еще больших бед. Пользователи соцсетей в США призвали свергнуть власть в Киеве и потребовали прекратить снабжать Украину оружием.