Минобороны: в армии нет дефицита обмундирования и припасов для мобилизованных

08 октября 2022 в 00:44 Размер текста - 17 +

У армии РФ есть все необходимое для добровольцев и мобилизованных Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Вооруженные силы (ВС) РФ сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме. Об этом заявил замминистра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. «Вооруженные Силы сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения Специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан», — приводит его слова пресс-служба ведомства. Горемыкин также отметил, что в России нет необходимости отменять новогодние мероприятия с целью экономии средств для помощи добровольцам и мобилизованным. В России с 21 сентября по указу президента Владимира Путина проходит частичная мобилизация. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Ранее решение об отмене мероприятий на Новый год в Санкт-Петербурге озвучил губернатор города Александр Беглов. По его словам, сэкономленные на праздничных мероприятиях средства будут направлены на помощь добровольцам и мобилизованным. Аналогичное решение в связи с мобилизацией приняли в ряде уральских регионов.

Вооруженные силы (ВС) РФ сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме. Об этом заявил замминистра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. «Вооруженные Силы сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения Специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан», — приводит его слова пресс-служба ведомства. Горемыкин также отметил, что в России нет необходимости отменять новогодние мероприятия с целью экономии средств для помощи добровольцам и мобилизованным. В России с 21 сентября по указу президента Владимира Путина проходит частичная мобилизация. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Ранее решение об отмене мероприятий на Новый год в Санкт-Петербурге озвучил губернатор города Александр Беглов. По его словам, сэкономленные на праздничных мероприятиях средства будут направлены на помощь добровольцам и мобилизованным. Аналогичное решение в связи с мобилизацией приняли в ряде уральских регионов.