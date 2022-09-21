В Кремле намекнули, о чем секретный пункт указа о мобилизации

Песков: засекреченный пункт указа о мобилизации содержит число призванных на спецоперацию
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Пресс-конференция с участием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Москва, песков дмитрий, портрет
Пункт 7 указа нельзя раскрывать, заявил Песков Фото:
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Мобилизация в России

Пункт 7 указа о всеобщей мобилизации предназначен для служебного использования. Там содержится информация о количестве человек, подлежащих мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Пункт 7 действительно для служебного пользования. Могу сказать, что [глава Минобороны Сергей] Шойгу сказал 300 тысяч человек. Там речь идет о количестве до 300 тысяч человек. Не единомоменто, как пояснил министр обороны», — отметил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о введении частичной мобилизации в РФ. К призыву подлежат россияне, которые входят в состав запасов и прежде всего имеют военный опыт.

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Пункт 7 указа о всеобщей мобилизации предназначен для служебного использования. Там содержится информация о количестве человек, подлежащих мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Пункт 7 действительно для служебного пользования. Могу сказать, что [глава Минобороны Сергей] Шойгу сказал 300 тысяч человек. Там речь идет о количестве до 300 тысяч человек. Не единомоменто, как пояснил министр обороны», — отметил Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о введении частичной мобилизации в РФ. К призыву подлежат россияне, которые входят в состав запасов и прежде всего имеют военный опыт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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