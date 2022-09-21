В Кремле намекнули, о чем секретный пункт указа о мобилизации

Песков: засекреченный пункт указа о мобилизации содержит число призванных на спецоперацию

21 сентября 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Пункт 7 указа нельзя раскрывать, заявил Песков Фото: Андрей Махонин © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Пункт 7 указа о всеобщей мобилизации предназначен для служебного использования. Там содержится информация о количестве человек, подлежащих мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Пункт 7 действительно для служебного пользования. Могу сказать, что [глава Минобороны Сергей] Шойгу сказал 300 тысяч человек. Там речь идет о количестве до 300 тысяч человек. Не единомоменто, как пояснил министр обороны», — отметил Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о введении частичной мобилизации в РФ. К призыву подлежат россияне, которые входят в состав запасов и прежде всего имеют военный опыт.

Пункт 7 указа о всеобщей мобилизации предназначен для служебного использования. Там содержится информация о количестве человек, подлежащих мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Пункт 7 действительно для служебного пользования. Могу сказать, что [глава Минобороны Сергей] Шойгу сказал 300 тысяч человек. Там речь идет о количестве до 300 тысяч человек. Не единомоменто, как пояснил министр обороны», — отметил Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о введении частичной мобилизации в РФ. К призыву подлежат россияне, которые входят в состав запасов и прежде всего имеют военный опыт.