Французы набросились на Байдена после заявления о ядерной угрозе со стороны РФ

08 октября 2022 в 03:47 Размер текста - 17 +

Байдена обвинили в создании атмосферы паники и страха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на заявление президента США Джо Байдена о «прямой» ядерной угрозе со стороны России. По мнению комментаторов, подобными комментариями американский лидер пытается добиться атмосферы паники и страха. «Типичный американский стиль: сеять хаос повсюду, чтобы создать атмосферу, вызывающую страх, из которой они могут извлечь выгоду!» — написал пользователь с ником NGRZ. Его поддержал RHESUS, по мнению которого Байден всеми силами «подталкивает Запад к уничтожению России». Другие пользователи увидели главную угрозу в лице самого президента США. «Если бы тебя здесь не было, Джо, все было бы ОК! Не было бы никакой ядерной опасности! И если бы твои предшественники не разжигали войны по всему миру, оказывая помощь негодяям, мир был бы намного безопаснее!» — предположил Evysta. Пользователь pierreZ, в свою очередь, назвал Байдена «разжигающим огонь пожарным» из-за спонсирования многочисленных преступлений Киева Вашингтоном. Ранее Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин «не шутит», говоря о потенциальном применении тактического вооружения. При этом турецкое издание Dikgazete убеждено, что несмотря на опасения и предостережения Запада, первыми ядерное оружие применят США, а не Россия. Путин неоднократно подчеркивал, что РФ никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета. Потенциальные возможности применения Россией ядерного оружия прописаны в российской военной доктрине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на заявление президента США Джо Байдена о «прямой» ядерной угрозе со стороны России. По мнению комментаторов, подобными комментариями американский лидер пытается добиться атмосферы паники и страха. «Типичный американский стиль: сеять хаос повсюду, чтобы создать атмосферу, вызывающую страх, из которой они могут извлечь выгоду!» — написал пользователь с ником NGRZ. Его поддержал RHESUS, по мнению которого Байден всеми силами «подталкивает Запад к уничтожению России». Другие пользователи увидели главную угрозу в лице самого президента США. «Если бы тебя здесь не было, Джо, все было бы ОК! Не было бы никакой ядерной опасности! И если бы твои предшественники не разжигали войны по всему миру, оказывая помощь негодяям, мир был бы намного безопаснее!» — предположил Evysta. Пользователь pierreZ, в свою очередь, назвал Байдена «разжигающим огонь пожарным» из-за спонсирования многочисленных преступлений Киева Вашингтоном. Ранее Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин «не шутит», говоря о потенциальном применении тактического вооружения. При этом турецкое издание Dikgazete убеждено, что несмотря на опасения и предостережения Запада, первыми ядерное оружие применят США, а не Россия. Путин неоднократно подчеркивал, что РФ никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета. Потенциальные возможности применения Россией ядерного оружия прописаны в российской военной доктрине.