Песков ответил на вопрос о применении Россией ядерного оружия

Песков: условия применения РФ ядерного оружия прописаны в военной доктрине

17 сентября 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Песков ответил на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Потенциальные возможности применения Россией ядерного оружия прописаны в российской военной доктрине. Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «Читайте доктрину. Там все написано», — цитирует Пескова РИА «Новости». В военной доктрине сказано, что применение оружия массового уничтожения РФ возможно в случае агрессии против нее или ее союза с применением оружия массового уничтожения. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета.

Потенциальные возможности применения Россией ядерного оружия прописаны в российской военной доктрине. Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «Читайте доктрину. Там все написано», — цитирует Пескова РИА «Новости». В военной доктрине сказано, что применение оружия массового уничтожения РФ возможно в случае агрессии против нее или ее союза с применением оружия массового уничтожения. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета.