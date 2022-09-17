Песков ответил на вопрос о применении Россией ядерного оружия

Песков: условия применения РФ ядерного оружия прописаны в военной доктрине
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков ответил на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия Фото:

Потенциальные возможности применения Россией ядерного оружия прописаны в российской военной доктрине. Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Читайте доктрину. Там все написано», — цитирует Пескова РИА «Новости». В военной доктрине сказано, что применение оружия массового уничтожения РФ возможно в случае агрессии против нее или ее союза с применением оружия массового уничтожения.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета.

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Потенциальные возможности применения Россией ядерного оружия прописаны в российской военной доктрине. Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «Читайте доктрину. Там все написано», — цитирует Пескова РИА «Новости». В военной доктрине сказано, что применение оружия массового уничтожения РФ возможно в случае агрессии против нее или ее союза с применением оружия массового уничтожения. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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