Dikgazete: США первыми применят ядерное оружие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Резиденция президента Казахстана в Алма-Ате после штурма. Алма-Ата, Казахстан, пожар, пожарище, разгром, противогаз, казахстан, резиденция президента, Алма-Ата, Алматы, последствия штурма, маска противогаза, алмаата, алмата
Как сообщает Dikgazete, реальная ядерная угроза исходит от США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Несмотря на опасения и предостережения Запада, первыми ядерное оружие применят США, а не Россия. Об этом пишет турецкое издание Dikgazete.

«Можно быть уверенным: красную кнопку нажмут американцы, а не русские», — пишет турецкое издание. Dikgazete аргументирует это тем, что именно США, применили первую в мире атомную бомбу в 1945 году, а также тем, что холодную войну, по их мнению, начала Америка. «Сегодня все спорят о том, что Владимир Путин нажмет „красную“ кнопку для применения Россией ядерного оружия, а о реальной угрозе опять забывают», — добавило издание.

Ранее пресс-секретарь администрации американского президента Карин Жан-Пьер заявила, что США не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Однако она также отметила, что Америка очень серьезно относится к любому ядерному оружию. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия не будет увлекаться ядерной риторикой.

Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Несмотря на опасения и предостережения Запада, первыми ядерное оружие применят США, а не Россия. Об этом пишет турецкое издание Dikgazete. «Можно быть уверенным: красную кнопку нажмут американцы, а не русские», — пишет турецкое издание. Dikgazete аргументирует это тем, что именно США, применили первую в мире атомную бомбу в 1945 году, а также тем, что холодную войну, по их мнению, начала Америка. «Сегодня все спорят о том, что Владимир Путин нажмет „красную“ кнопку для применения Россией ядерного оружия, а о реальной угрозе опять забывают», — добавило издание. Ранее пресс-секретарь администрации американского президента Карин Жан-Пьер заявила, что США не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Однако она также отметила, что Америка очень серьезно относится к любому ядерному оружию. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия не будет увлекаться ядерной риторикой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...