Dikgazete: США первыми применят ядерное оружие

05 октября 2022 в 09:20 Размер текста - 17 +

Как сообщает Dikgazete, реальная ядерная угроза исходит от США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несмотря на опасения и предостережения Запада, первыми ядерное оружие применят США, а не Россия. Об этом пишет турецкое издание Dikgazete. «Можно быть уверенным: красную кнопку нажмут американцы, а не русские», — пишет турецкое издание. Dikgazete аргументирует это тем, что именно США, применили первую в мире атомную бомбу в 1945 году, а также тем, что холодную войну, по их мнению, начала Америка. «Сегодня все спорят о том, что Владимир Путин нажмет „красную“ кнопку для применения Россией ядерного оружия, а о реальной угрозе опять забывают», — добавило издание. Ранее пресс-секретарь администрации американского президента Карин Жан-Пьер заявила, что США не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Однако она также отметила, что Америка очень серьезно относится к любому ядерному оружию. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия не будет увлекаться ядерной риторикой.

Несмотря на опасения и предостережения Запада, первыми ядерное оружие применят США, а не Россия. Об этом пишет турецкое издание Dikgazete. «Можно быть уверенным: красную кнопку нажмут американцы, а не русские», — пишет турецкое издание. Dikgazete аргументирует это тем, что именно США, применили первую в мире атомную бомбу в 1945 году, а также тем, что холодную войну, по их мнению, начала Америка. «Сегодня все спорят о том, что Владимир Путин нажмет „красную“ кнопку для применения Россией ядерного оружия, а о реальной угрозе опять забывают», — добавило издание. Ранее пресс-секретарь администрации американского президента Карин Жан-Пьер заявила, что США не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Однако она также отметила, что Америка очень серьезно относится к любому ядерному оружию. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия не будет увлекаться ядерной риторикой.