Байден предупредил об угрозе «ядерного Армагеддона» из-за слов Путина

Байден: мир впервые с Карибского кризиса столкнулся с реальной угрозой ядерной войны

07 октября 2022 в 06:20 Размер текста - 17 +

Байден заявил, что «достаточно хорошо» знает Путина, поэтому верит его заявлениям Фото: Patrick Semansky AP/TASS Мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия. Президент РФ Владимир Путин не шутит, говоря о потенциальном применении тактического вооружения. Об этом заявил глава США Джо Байден. «Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается», — передает слова Байдена ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Президент США также заверил, что «достаточно хорошо» знает Путина, поэтому считает, что он «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия». Подобный исход событий, по мнению Байдена непременно приведет к «армагеддону». Ранее Владимир Путин предупредил страны НАТО, что Россия применит все средства для защиты страны и своего народа. Он подчеркнул, что на вооружении РФ стоят различные средства поражения, которые более современны, чем имеющиеся у альянса. Глава Сербии Александр Вучич отмечал, что Путин не блефует, говоря об использовании ядерного оружия для защиты России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что все возможные варианты для применения Россией ядерного оружия прописаны в военной доктрине. Однако в США заявляли, что не видят никаких признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие.

Мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия. Президент РФ Владимир Путин не шутит, говоря о потенциальном применении тактического вооружения. Об этом заявил глава США Джо Байден. «Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается», — передает слова Байдена ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Президент США также заверил, что «достаточно хорошо» знает Путина, поэтому считает, что он «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия». Подобный исход событий, по мнению Байдена непременно приведет к «армагеддону». Ранее Владимир Путин предупредил страны НАТО, что Россия применит все средства для защиты страны и своего народа. Он подчеркнул, что на вооружении РФ стоят различные средства поражения, которые более современны, чем имеющиеся у альянса. Глава Сербии Александр Вучич отмечал, что Путин не блефует, говоря об использовании ядерного оружия для защиты России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что все возможные варианты для применения Россией ядерного оружия прописаны в военной доктрине. Однако в США заявляли, что не видят никаких признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие.