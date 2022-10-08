Мишустин выполнил поручение Путина по Крымскому мосту

Мишустин создал комиссию в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту
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Михаил Мишустин на II Каспийском экономическом форуме. Москва, мишустин михаил
Созданную Мишустиным комиссию возглавил Марат Хуснуллин Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Премьер-министр России Михаил Мишустин создал комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту. Об этом сообщили в telegram-канале правительства РФ.

«Михаил Мишустин по поручению президента создал правительственную комиссию в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту», — заявили в правительстве. Комиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«В ближайшие часы вылетаю в Крым», — написал в своем telegram-канале Хуснуллин. В ходе поездки будет произведен осмотр повреждений моста.

Взрыв на Крымском мосту прогремел 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля оказалось повреждено дорожное полотно для автомобильного движения, а также произошло возгорание топливной цистерны из грузового железнодорожного состава. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для расследования этого инцидента.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин создал комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту. Об этом сообщили в telegram-канале правительства РФ. «Михаил Мишустин по поручению президента создал правительственную комиссию в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту», — заявили в правительстве. Комиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. «В ближайшие часы вылетаю в Крым», — написал в своем telegram-канале Хуснуллин. В ходе поездки будет произведен осмотр повреждений моста. Взрыв на Крымском мосту прогремел 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля оказалось повреждено дорожное полотно для автомобильного движения, а также произошло возгорание топливной цистерны из грузового железнодорожного состава. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для расследования этого инцидента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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