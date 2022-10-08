Мишустин выполнил поручение Путина по Крымскому мосту

Премьер-министр России Михаил Мишустин создал комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту. Об этом сообщили в telegram-канале правительства РФ.
«Михаил Мишустин по поручению президента создал правительственную комиссию в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту», — заявили в правительстве. Комиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«В ближайшие часы вылетаю в Крым», — написал в своем telegram-канале Хуснуллин. В ходе поездки будет произведен осмотр повреждений моста.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин создал комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту. Об этом сообщили в telegram-канале правительства РФ. «Михаил Мишустин по поручению президента создал правительственную комиссию в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту», — заявили в правительстве. Комиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. «В ближайшие часы вылетаю в Крым», — написал в своем telegram-канале Хуснуллин. В ходе поездки будет произведен осмотр повреждений моста. Взрыв на Крымском мосту прогремел 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля оказалось повреждено дорожное полотно для автомобильного движения, а также произошло возгорание топливной цистерны из грузового железнодорожного состава. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для расследования этого инцидента.