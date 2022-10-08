Сергей Шойгу назначил командующим группировкой войск в зоне СВО Суровикина

Генерал армии Сергей Суровикин стал командующим группировкой войск в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Министерство обороны России.
«Решением министра обороны РФ командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин», — сообщила пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей российский глава обозначит помощь жителям Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, направленная на защиту суверенитета и целостности страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнял, что планируется привлечь около 300 тысяч резервистов, пишет «Федеральное агентство новостей».
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Генерал армии Сергей Суровикин стал командующим группировкой войск в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Министерство обороны России. «Решением министра обороны РФ командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин», — сообщила пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей российский глава обозначит помощь жителям Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, направленная на защиту суверенитета и целостности страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнял, что планируется привлечь около 300 тысяч резервистов, пишет «Федеральное агентство новостей».