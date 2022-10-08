На Крымский мост поехали первые поезда после взрыва 08 октября 2022 в 19:32 Размер текста - 17 + Поезда из Симферополя и Севастополя проедут по Крымскому мосту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв По Крымскому мосту впервые после взрыва проедут поезда из Симферополя и Севастополя. Об этом сообщил железнодорожный перевозчик. «Поезд №28 сообщением Симферополь — Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17:10 согласно графику. Поезд №8 Севастополь — Санкт-Петербург отправился из Севастополя в 17:15. Поезда проследуют по Крымскому мосту», — сообщается в telegram-канале «Гранд Сервис Экспресс». Полотно на автомобильных и железнодорожных частях Крымского моста было повреждено в результате взрыв грузовика. По предварительным данным Следственного комитета РФ, в результате инцидента погибли три человека, передает MK.RU . Ранее URA.RU сообщало о возобновлении движения легковых автомобилей и автобусов на Крымском мосту. Министерство транспорта РФ обещало возобновить движение поездов по мосту 8 октября к 20:00 по мск. По Крымскому мосту впервые после взрыва проедут поезда из Симферополя и Севастополя. Об этом сообщил железнодорожный перевозчик. «Поезд №28 сообщением Симферополь — Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17:10 согласно графику. Поезд №8 Севастополь — Санкт-Петербург отправился из Севастополя в 17:15. Поезда проследуют по Крымскому мосту», — сообщается в telegram-канале «Гранд Сервис Экспресс». Полотно на автомобильных и железнодорожных частях Крымского моста было повреждено в результате взрыв грузовика. По предварительным данным Следственного комитета РФ, в результате инцидента погибли три человека, передает MK.RU. Ранее URA.RU сообщало о возобновлении движения легковых автомобилей и автобусов на Крымском мосту. Министерство транспорта РФ обещало возобновить движение поездов по мосту 8 октября к 20:00 по мск. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям