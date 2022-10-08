На Крымском мосту возобновлено движение машин и автобусов

На Крымском мосту возобновлено движение легковых автомобилей и автобусов. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром „Керчь-2“», — написал Аксенов в Telegram.
Полотно автомобильных и железнодорожных частей Крымского моста было повреждено из-за взрыва грузовика 8 октября. По предварительным данным СК РФ, в результате инцидента погибли три человека, сообщает RT.
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На Крымском мосту возобновлено движение легковых автомобилей и автобусов. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром „Керчь-2“», — написал Аксенов в Telegram. Полотно автомобильных и железнодорожных частей Крымского моста было повреждено из-за взрыва грузовика 8 октября. По предварительным данным СК РФ, в результате инцидента погибли три человека, сообщает RT. Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк косвенно подтвердил, что за частичным повреждением Крымского моста стоят киевские власти. Американское издание The Washington Post также сообщило о причастности украинских спецслужб к организации взрыва со слов представителя правительства Украины.