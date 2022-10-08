В Китае восхитились российской ракетой «Сармат»

09 октября 2022 в 05:11 Размер текста - 17 +

Baijiahao: современная американская система ПРО не гарантирует защиту от российской ракеты «Сармат» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мощность российской ракеты «Сармат» в 1600 раз превосходит «Малыша». Об этом пишет автор китайского издания Baijiahao Яо Шуан. По его словам, даже современная американская система ПРО не гарантирует защиту от этого оружия. «Мощность российской ракеты „Сармат“ в 1600 раз превосходит „Малыша“, сброшенного на Хиросиму», — написал Шуан. Он отметил, что современная американская система ПРО не гарантирует защиту от этого оружия. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что в РФ введут в эксплуатацию до конца года первый ракетный комплекс «Сармат». По словам Путина, российское вооружение опережает западные аналоги на десятилетия.

Мощность российской ракеты «Сармат» в 1600 раз превосходит «Малыша». Об этом пишет автор китайского издания Baijiahao Яо Шуан. По его словам, даже современная американская система ПРО не гарантирует защиту от этого оружия. «Мощность российской ракеты „Сармат“ в 1600 раз превосходит „Малыша“, сброшенного на Хиросиму», — написал Шуан. Он отметил, что современная американская система ПРО не гарантирует защиту от этого оружия. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что в РФ введут в эксплуатацию до конца года первый ракетный комплекс «Сармат». По словам Путина, российское вооружение опережает западные аналоги на десятилетия.