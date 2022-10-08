В Минтрансе сообщили о работе паромной переправы в Крым

09 октября 2022 в 10:03 Размер текста - 17 +

Между Крымом и Краснодарским краем работает паромная переправа Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Между Крымом и Краснодарским краем работает паромная переправа. Об этом Министерство транспорта РФ написало в своем telegram-канале. «Паром „Керченский 2“ с грузовыми автомобилями на пороге от п. Крым в 1:52. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту Кавказ на паром загружены 13 автомобилей и 14 пассажиров, которые в 05:05 доставлены в п. Крым. В 5:50 паром вышел на третий рейс, он взял на борт 10 автомобилей и 39 пассажиров. Паромная переправа работает стабильно», — написали в Минтрансе. На Крымском мосту 8 октября произошел взрыв. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. К вечеру на мост снова начали пускать автомобили, а затем по нему прошел первый поезд. Ответственность за взрыв взяла на себя Украина. С 24 февраля РФ на территории Украины проводит спецоперацию. Ее основная цель — демилитаризация и денацификация страны.

Между Крымом и Краснодарским краем работает паромная переправа. Об этом Министерство транспорта РФ написало в своем telegram-канале. «Паром „Керченский 2“ с грузовыми автомобилями на пороге от п. Крым в 1:52. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту Кавказ на паром загружены 13 автомобилей и 14 пассажиров, которые в 05:05 доставлены в п. Крым. В 5:50 паром вышел на третий рейс, он взял на борт 10 автомобилей и 39 пассажиров. Паромная переправа работает стабильно», — написали в Минтрансе. На Крымском мосту 8 октября произошел взрыв. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. К вечеру на мост снова начали пускать автомобили, а затем по нему прошел первый поезд. Ответственность за взрыв взяла на себя Украина. С 24 февраля РФ на территории Украины проводит спецоперацию. Ее основная цель — демилитаризация и денацификация страны.