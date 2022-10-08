WP: в правительстве Украины подтвердили причастность ко взрыву на Крымском мосту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пикет за мир у памятника Татищеву и Де Генину. Екатеринбург, пикет, флаг украины
В СМИ появилось подтверждение причастности Украины ко взрыву на Крымском мосту Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Представитель правительства Украины подтвердил причастность украинских спецслужб к организации взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

«Представитель украинского правительства сообщил The Washington Post в субботу, что за терактом на мосту стоят украинские спецслужбы», — пишут авторы издания. Впервые причастность украинского правительства к инциденту на Крымском мосту подтвердил новостной сайт «Украинская правда», сославшись на неназванного сотрудника правоохранительных органов, заявившего, что в ЧП замешана служба безопасности Украины (СБУ), говорится в публикации.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. По предварительным данным Следственного комитета РФ, на мосту погибли три человека. Движение транспорта Минтранс пообещал возобновить 8 октября.

Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк намекнул, что к ЧП на Крымском мосту причастны киевские власти. Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин связал инцидент с попытками нарушить логистику Вооруженных сил России, пишет «Федеральное агентство новостей». Министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу, в свою очередь, поздравил украинские спецподразделения с осуществлением операции против Крымского моста, сообщает RT.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Представитель правительства Украины подтвердил причастность украинских спецслужб к организации взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщает американское издание The Washington Post. «Представитель украинского правительства сообщил The Washington Post в субботу, что за терактом на мосту стоят украинские спецслужбы», — пишут авторы издания. Впервые причастность украинского правительства к инциденту на Крымском мосту подтвердил новостной сайт «Украинская правда», сославшись на неназванного сотрудника правоохранительных органов, заявившего, что в ЧП замешана служба безопасности Украины (СБУ), говорится в публикации. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. По предварительным данным Следственного комитета РФ, на мосту погибли три человека. Движение транспорта Минтранс пообещал возобновить 8 октября. Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк намекнул, что к ЧП на Крымском мосту причастны киевские власти. Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин связал инцидент с попытками нарушить логистику Вооруженных сил России, пишет «Федеральное агентство новостей». Министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу, в свою очередь, поздравил украинские спецподразделения с осуществлением операции против Крымского моста, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...