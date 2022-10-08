WP: в правительстве Украины подтвердили причастность ко взрыву на Крымском мосту

Представитель правительства Украины подтвердил причастность украинских спецслужб к организации взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.
«Представитель украинского правительства сообщил The Washington Post в субботу, что за терактом на мосту стоят украинские спецслужбы», — пишут авторы издания. Впервые причастность украинского правительства к инциденту на Крымском мосту подтвердил новостной сайт «Украинская правда», сославшись на неназванного сотрудника правоохранительных органов, заявившего, что в ЧП замешана служба безопасности Украины (СБУ), говорится в публикации.
Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. По предварительным данным Следственного комитета РФ, на мосту погибли три человека. Движение транспорта Минтранс пообещал возобновить 8 октября.
Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк намекнул, что к ЧП на Крымском мосту причастны киевские власти. Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин связал инцидент с попытками нарушить логистику Вооруженных сил России, пишет «Федеральное агентство новостей». Министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу, в свою очередь, поздравил украинские спецподразделения с осуществлением операции против Крымского моста, сообщает RT.
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Представитель правительства Украины подтвердил причастность украинских спецслужб к организации взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщает американское издание The Washington Post. «Представитель украинского правительства сообщил The Washington Post в субботу, что за терактом на мосту стоят украинские спецслужбы», — пишут авторы издания. Впервые причастность украинского правительства к инциденту на Крымском мосту подтвердил новостной сайт «Украинская правда», сославшись на неназванного сотрудника правоохранительных органов, заявившего, что в ЧП замешана служба безопасности Украины (СБУ), говорится в публикации. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях. По предварительным данным Следственного комитета РФ, на мосту погибли три человека. Движение транспорта Минтранс пообещал возобновить 8 октября. Советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк намекнул, что к ЧП на Крымском мосту причастны киевские власти. Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин связал инцидент с попытками нарушить логистику Вооруженных сил России, пишет «Федеральное агентство новостей». Министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу, в свою очередь, поздравил украинские спецподразделения с осуществлением операции против Крымского моста, сообщает RT.