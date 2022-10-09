Американцы взбесились из-за заявления Зеленского

Junge Welt: истеричные заявления Зеленского в адрес России стали нормой

09 октября 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

По словам автора издания, истеричные заявления в адрес России стали нормой для Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Призыв президента Украины Владимира Зеленского к упреждающему удару по России — это истеричное заявление. Об этом сообщает издание Junge Welt. «Сам по себе призыв Зеленского к нанесению Западом упреждающего удара по России является одним из серии авантюрных или истеричных заявлений, которые являются стандартными в политической жизни Киева», — пишет автор Арнольд Шельцель. Он также отметил, что отношения между США и Украиной явно ухудшаются. В пример автор статьи привел ситуацию, когда американские СМИ в открытую обвинили Киев в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. «Киев сразу же получил ответ в духе „око за око“. <…> Какой сюрприз», — отмечает он. Также Шельцель подчеркнул, что Украина явно пытается шантажировать своих спонсоров в лице стран Запада. «Хвост пытается вилять собакой», — подытоживает автор. Ранее Зеленский заявил, что НАТО нужно было нанести «превентивные удары» по России, пишет газета «Кемерово». Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров открестился от призыва ударить ядерным оружием по России. Затем и сам глава Киева отказался от своих слов.

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к упреждающему удару по России — это истеричное заявление. Об этом сообщает издание Junge Welt. «Сам по себе призыв Зеленского к нанесению Западом упреждающего удара по России является одним из серии авантюрных или истеричных заявлений, которые являются стандартными в политической жизни Киева», — пишет автор Арнольд Шельцель. Он также отметил, что отношения между США и Украиной явно ухудшаются. В пример автор статьи привел ситуацию, когда американские СМИ в открытую обвинили Киев в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. «Киев сразу же получил ответ в духе „око за око“. <…> Какой сюрприз», — отмечает он. Также Шельцель подчеркнул, что Украина явно пытается шантажировать своих спонсоров в лице стран Запада. «Хвост пытается вилять собакой», — подытоживает автор. Ранее Зеленский заявил, что НАТО нужно было нанести «превентивные удары» по России, пишет газета «Кемерово». Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров открестился от призыва ударить ядерным оружием по России. Затем и сам глава Киева отказался от своих слов.