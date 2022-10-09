Американцы взбесились из-за заявления Зеленского

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к упреждающему удару по России — это истеричное заявление. Об этом сообщает издание Junge Welt.
«Сам по себе призыв Зеленского к нанесению Западом упреждающего удара по России является одним из серии авантюрных или истеричных заявлений, которые являются стандартными в политической жизни Киева», — пишет автор Арнольд Шельцель. Он также отметил, что отношения между США и Украиной явно ухудшаются. В пример автор статьи привел ситуацию, когда американские СМИ в открытую обвинили Киев в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. «Киев сразу же получил ответ в духе „око за око“. <…> Какой сюрприз», — отмечает он.
Также Шельцель подчеркнул, что Украина явно пытается шантажировать своих спонсоров в лице стран Запада. «Хвост пытается вилять собакой», — подытоживает автор.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
Призыв президента Украины Владимира Зеленского к упреждающему удару по России — это истеричное заявление. Об этом сообщает издание Junge Welt. «Сам по себе призыв Зеленского к нанесению Западом упреждающего удара по России является одним из серии авантюрных или истеричных заявлений, которые являются стандартными в политической жизни Киева», — пишет автор Арнольд Шельцель. Он также отметил, что отношения между США и Украиной явно ухудшаются. В пример автор статьи привел ситуацию, когда американские СМИ в открытую обвинили Киев в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. «Киев сразу же получил ответ в духе „око за око“. <…> Какой сюрприз», — отмечает он. Также Шельцель подчеркнул, что Украина явно пытается шантажировать своих спонсоров в лице стран Запада. «Хвост пытается вилять собакой», — подытоживает автор. Ранее Зеленский заявил, что НАТО нужно было нанести «превентивные удары» по России, пишет газета «Кемерово». Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров открестился от призыва ударить ядерным оружием по России. Затем и сам глава Киева отказался от своих слов.