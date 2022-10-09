Американцы взбесились из-за заявления Зеленского

Junge Welt: истеричные заявления Зеленского в адрес России стали нормой
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
По словам автора издания, истеричные заявления в адрес России стали нормой для Зеленского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к упреждающему удару по России — это истеричное заявление. Об этом сообщает издание Junge Welt.

«Сам по себе призыв Зеленского к нанесению Западом упреждающего удара по России является одним из серии авантюрных или истеричных заявлений, которые являются стандартными в политической жизни Киева», — пишет автор Арнольд Шельцель. Он также отметил, что отношения между США и Украиной явно ухудшаются. В пример автор статьи привел ситуацию, когда американские СМИ в открытую обвинили Киев в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. «Киев сразу же получил ответ в духе „око за око“. <…> Какой сюрприз», — отмечает он.

Также Шельцель подчеркнул, что Украина явно пытается шантажировать своих спонсоров в лице стран Запада. «Хвост пытается вилять собакой», — подытоживает автор.

Ранее Зеленский заявил, что НАТО нужно было нанести «превентивные удары» по России, пишет газета «Кемерово». Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров открестился от призыва ударить ядерным оружием по России. Затем и сам глава Киева отказался от своих слов.

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Призыв президента Украины Владимира Зеленского к упреждающему удару по России — это истеричное заявление. Об этом сообщает издание Junge Welt. «Сам по себе призыв Зеленского к нанесению Западом упреждающего удара по России является одним из серии авантюрных или истеричных заявлений, которые являются стандартными в политической жизни Киева», — пишет автор Арнольд Шельцель. Он также отметил, что отношения между США и Украиной явно ухудшаются. В пример автор статьи привел ситуацию, когда американские СМИ в открытую обвинили Киев в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. «Киев сразу же получил ответ в духе „око за око“. <…> Какой сюрприз», — отмечает он. Также Шельцель подчеркнул, что Украина явно пытается шантажировать своих спонсоров в лице стран Запада. «Хвост пытается вилять собакой», — подытоживает автор. Ранее Зеленский заявил, что НАТО нужно было нанести «превентивные удары» по России, пишет газета «Кемерово». Также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров открестился от призыва ударить ядерным оружием по России. Затем и сам глава Киева отказался от своих слов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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