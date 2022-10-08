Тюменские вузы пояснили, чем смогут помочь родственникам мобилизованных солдат

Тюменские вузы окажут психологическую и материальную помощь родным мобилизованных

09 октября 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

В ТюмГУ открылся центр «#Мывместе», в котором собирают гуманитарную помощь Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Тюменские вузы готовы оказать помощь родственникам солдат, которые были призваны в ходе частичной мобилизации. Так, в Тюменском индустриальном университете (ТИУ), Тюменском государственном университете (ТюмГУ) и Тюменском государственном медицинском университете (ТюмГМУ) можно будет обратиться за психологической и материальной поддержкой. «Тюменский индустриальный университет готов бесплатно предоставить студентам услуги психолога. Для учащихся доступны различные виды материальной поддержки. В частности, помощь предусмотрена для сирот, инвалидов, тех, кто потерял близкого родственника, ветеранам боевых действий», — сообщили изданию «РБК Тюмень» представители вуза. При этом в университете уточнили, что такая помощь распространяется всех студентов их учреждения. В свою очередь, на территории ТюмГУ открыт центр общероссийской акции «#Мывместе». Там работает пункт по сбору гуманитарной помощи. При этом в самом университете вновь открылся центр психологической поддержки. Тюменский ГМУ также предлагает психологическую помощь для обучающихся. Однако вопросы финансовой поддержки там рассматриваются индивидуально. Ранее URA.RU сообщало, что в ТюмГУ возобновили программу заботы о ментальном здоровье студентов. Среди возможных тем для обсуждения с психологом назвали тревогу от нынешней ситуации в мире, конфликтов в общении и желании справиться с собственными эмоциями.

Тюменские вузы готовы оказать помощь родственникам солдат, которые были призваны в ходе частичной мобилизации. Так, в Тюменском индустриальном университете (ТИУ), Тюменском государственном университете (ТюмГУ) и Тюменском государственном медицинском университете (ТюмГМУ) можно будет обратиться за психологической и материальной поддержкой. «Тюменский индустриальный университет готов бесплатно предоставить студентам услуги психолога. Для учащихся доступны различные виды материальной поддержки. В частности, помощь предусмотрена для сирот, инвалидов, тех, кто потерял близкого родственника, ветеранам боевых действий», — сообщили изданию «РБК Тюмень» представители вуза. При этом в университете уточнили, что такая помощь распространяется всех студентов их учреждения. В свою очередь, на территории ТюмГУ открыт центр общероссийской акции «#Мывместе». Там работает пункт по сбору гуманитарной помощи. При этом в самом университете вновь открылся центр психологической поддержки. Тюменский ГМУ также предлагает психологическую помощь для обучающихся. Однако вопросы финансовой поддержки там рассматриваются индивидуально. Ранее URA.RU сообщало, что в ТюмГУ возобновили программу заботы о ментальном здоровье студентов. Среди возможных тем для обсуждения с психологом назвали тревогу от нынешней ситуации в мире, конфликтов в общении и желании справиться с собственными эмоциями.