08 октября 2022
07 октября 2022

Тюменские вузы пояснили, чем смогут помочь родственникам мобилизованных солдат

Тюменские вузы окажут психологическую и материальную помощь родным мобилизованных
© Служба новостей «URA.RU»
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ТюмГУ. Клипарт. Тюмень, тюмгу, тюменский государственный университет
В ТюмГУ открылся центр «#Мывместе», в котором собирают гуманитарную помощь Фото:
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Мобилизация в России

Тюменские вузы готовы оказать помощь родственникам солдат, которые были призваны в ходе частичной мобилизации. Так, в Тюменском индустриальном университете (ТИУ), Тюменском государственном университете (ТюмГУ) и Тюменском государственном медицинском университете (ТюмГМУ) можно будет обратиться за психологической и материальной поддержкой.

«Тюменский индустриальный университет готов бесплатно предоставить студентам услуги психолога. Для учащихся доступны различные виды материальной поддержки. В частности, помощь предусмотрена для сирот, инвалидов, тех, кто потерял близкого родственника, ветеранам боевых действий», — сообщили изданию «РБК Тюмень» представители вуза. При этом в университете уточнили, что такая помощь распространяется всех студентов их учреждения.

В свою очередь, на территории ТюмГУ открыт центр общероссийской акции «#Мывместе». Там работает пункт по сбору гуманитарной помощи. При этом в самом университете вновь открылся центр психологической поддержки.

Тюменский ГМУ также предлагает психологическую помощь для обучающихся. Однако вопросы финансовой поддержки там рассматриваются индивидуально.

Ранее URA.RU сообщало, что в ТюмГУ возобновили программу заботы о ментальном здоровье студентов. Среди возможных тем для обсуждения с психологом назвали тревогу от нынешней ситуации в мире, конфликтов в общении и желании справиться с собственными эмоциями.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii 

Тюменские вузы готовы оказать помощь родственникам солдат, которые были призваны в ходе частичной мобилизации. Так, в Тюменском индустриальном университете (ТИУ), Тюменском государственном университете (ТюмГУ) и Тюменском государственном медицинском университете (ТюмГМУ) можно будет обратиться за психологической и материальной поддержкой. «Тюменский индустриальный университет готов бесплатно предоставить студентам услуги психолога. Для учащихся доступны различные виды материальной поддержки. В частности, помощь предусмотрена для сирот, инвалидов, тех, кто потерял близкого родственника, ветеранам боевых действий», — сообщили изданию «РБК Тюмень» представители вуза. При этом в университете уточнили, что такая помощь распространяется всех студентов их учреждения. В свою очередь, на территории ТюмГУ открыт центр общероссийской акции «#Мывместе». Там работает пункт по сбору гуманитарной помощи. При этом в самом университете вновь открылся центр психологической поддержки. Тюменский ГМУ также предлагает психологическую помощь для обучающихся. Однако вопросы финансовой поддержки там рассматриваются индивидуально. Ранее URA.RU сообщало, что в ТюмГУ возобновили программу заботы о ментальном здоровье студентов. Среди возможных тем для обсуждения с психологом назвали тревогу от нынешней ситуации в мире, конфликтов в общении и желании справиться с собственными эмоциями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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