08 октября 2022

В Екатеринбурге женщина показывала грудь автомобилистам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка светофора на перекрёстке шоссе Тюнина и улицы Свободы. Курган, автомобили, машины, шоссе тюнина, автодорога, дорога
Автомобилисты заметили неадекватную женщину в растегнутой рубашке, которая показывала грудь (фото из архива) Фото:

Женщина вышла на дорогу возле ТЦ «Леруа Мерлен» в Екатеринбурге и показывала грудь автомобилистам. Очевидцы предполагают, что она была в неадекватном состоянии. Видео появилось в соцсетях.

«Возле „Леруа Мерлен“ автомобилисты заметили женщину, явно в неадекватном состоянии. Она ходила по дороге и показывала грудь проезжающим мимо машинам», — поделился подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург».

URA.RU направило запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу с просьбой прокомментировать, были ли от прохожих жалобы на неадекватное поведение горожанки. На момент публикации ответ не поступил.

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Женщина вышла на дорогу возле ТЦ «Леруа Мерлен» в Екатеринбурге и показывала грудь автомобилистам. Очевидцы предполагают, что она была в неадекватном состоянии. Видео появилось в соцсетях. «Возле „Леруа Мерлен“ автомобилисты заметили женщину, явно в неадекватном состоянии. Она ходила по дороге и показывала грудь проезжающим мимо машинам», — поделился подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». URA.RU направило запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу с просьбой прокомментировать, были ли от прохожих жалобы на неадекватное поведение горожанки. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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