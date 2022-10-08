Автомобилисты заметили неадекватную женщину в растегнутой рубашке, которая показывала грудь (фото из архива)
Женщина вышла на дорогу возле ТЦ «Леруа Мерлен» в Екатеринбурге и показывала грудь автомобилистам. Очевидцы предполагают, что она была в неадекватном состоянии. Видео появилось в соцсетях.
«Возле „Леруа Мерлен“ автомобилисты заметили женщину, явно в неадекватном состоянии. Она ходила по дороге и показывала грудь проезжающим мимо машинам», — поделился подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург».
URA.RU направило запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу с просьбой прокомментировать, были ли от прохожих жалобы на неадекватное поведение горожанки. На момент публикации ответ не поступил.
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