Минск официально обвинил Украину в подготовке удара по Белоруссии

В МИД Белоруссии подтвердили свои обвинения Киева в планах нанести удар по республике

09 октября 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Послу Украины в Минске была вручена соответствующая нота об ударах по Беларуси Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В МИД Белоруссии подтвердили, что вручили ноту послу Украины о намерениях Киева нанести удар по территории республики. Об этом сообщает пресс-секретарь белорусского ведомства Анатолий Глаз. «Могу только подтвердить информацию, что [посол Украины] был вызван в МИД Беларуси и ему была вручена соответствующая нота», — уточняет он. Его слова приводит РИА «Новости». Послу Украины в Минске Кизиму вручили ноту о планах Киева нанести удар по Белоруссии. Об этом со ссылкой на МИД Украины сообщало агентство Nation News. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель демилитаризация и денацификация Украины. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уточнял, что его страна участвует в спецоперации России, но не собирается проводить боевые действия, пишет RT.

В МИД Белоруссии подтвердили, что вручили ноту послу Украины о намерениях Киева нанести удар по территории республики. Об этом сообщает пресс-секретарь белорусского ведомства Анатолий Глаз. «Могу только подтвердить информацию, что [посол Украины] был вызван в МИД Беларуси и ему была вручена соответствующая нота», — уточняет он. Его слова приводит РИА «Новости». Послу Украины в Минске Кизиму вручили ноту о планах Киева нанести удар по Белоруссии. Об этом со ссылкой на МИД Украины сообщало агентство Nation News. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель демилитаризация и денацификация Украины. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уточнял, что его страна участвует в спецоперации России, но не собирается проводить боевые действия, пишет RT.