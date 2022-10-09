Минск официально обвинил Украину в подготовке удара по Белоруссии

В МИД Белоруссии подтвердили свои обвинения Киева в планах нанести удар по республике
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Послу Украины в Минске была вручена соответствующая нота об ударах по Беларуси Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В МИД Белоруссии подтвердили, что вручили ноту послу Украины о намерениях Киева нанести удар по территории республики. Об этом сообщает пресс-секретарь белорусского ведомства Анатолий Глаз.

«Могу только подтвердить информацию, что [посол Украины] был вызван в МИД Беларуси и ему была вручена соответствующая нота», — уточняет он. Его слова приводит РИА «Новости».

Послу Украины в Минске Кизиму вручили ноту о планах Киева нанести удар по Белоруссии. Об этом со ссылкой на МИД Украины сообщало агентство Nation News.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель демилитаризация и денацификация Украины. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уточнял, что его страна участвует в спецоперации России, но не собирается проводить боевые действия, пишет RT.

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В МИД Белоруссии подтвердили, что вручили ноту послу Украины о намерениях Киева нанести удар по территории республики. Об этом сообщает пресс-секретарь белорусского ведомства Анатолий Глаз. «Могу только подтвердить информацию, что [посол Украины] был вызван в МИД Беларуси и ему была вручена соответствующая нота», — уточняет он. Его слова приводит РИА «Новости». Послу Украины в Минске Кизиму вручили ноту о планах Киева нанести удар по Белоруссии. Об этом со ссылкой на МИД Украины сообщало агентство Nation News. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель демилитаризация и денацификация Украины. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уточнял, что его страна участвует в спецоперации России, но не собирается проводить боевые действия, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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