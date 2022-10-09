Офис Зеленского отказался разговаривать с Западом о России

Глава фракции «Слуга народа»: Украина будет говорить с Западом о вступлении в НАТО, а не об РФ
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По словам члена делегации Украины на переговорах с РФ, Украина готова к переговорам о скорейшем вступлении в НАТО Фото:
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Украина готова разговаривать с Западом только о скорейшем вступлении в НАТО, а не о России. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Верховной Рады, член делегации Украины на переговорах с РФ Давид Арахамия.

«Мы готовы к переговорам с западными странами, но по поводу нашего скорейшего вступления в НАТО. Это единственная тема, на которую мы можем вести разговор на это время и Россия в этих переговорах лишняя», — прокомментировал Арахамия призыв министра обороны Румынии к переговорам с Россией в своем telegram-канале. Он также отметил, что переговорные усилия Запада следует направить в направлении коллективной безопасности и создания сильных вооруженных сил Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером. При этом многие мировые политики выступают за переговоры между Москвой и Киевом. В числе прочих, за переговоры о мире на Украине выступил экс-президент США Дональд Трамп, сообщает «Взгляд».

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Украина готова разговаривать с Западом только о скорейшем вступлении в НАТО, а не о России. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Верховной Рады, член делегации Украины на переговорах с РФ Давид Арахамия. «Мы готовы к переговорам с западными странами, но по поводу нашего скорейшего вступления в НАТО. Это единственная тема, на которую мы можем вести разговор на это время и Россия в этих переговорах лишняя», — прокомментировал Арахамия призыв министра обороны Румынии к переговорам с Россией в своем telegram-канале. Он также отметил, что переговорные усилия Запада следует направить в направлении коллективной безопасности и создания сильных вооруженных сил Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский узаконил отказ от переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером. При этом многие мировые политики выступают за переговоры между Москвой и Киевом. В числе прочих, за переговоры о мире на Украине выступил экс-президент США Дональд Трамп, сообщает «Взгляд».
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