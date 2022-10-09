Хуснуллин отчитался о запуске движения авто по двум полосам Крымского моста

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На автомобильной части моста нанесли новую разметку Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

На Крымском мосту запустили автомобильное движение по двум полосам и восстановили освещение. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста. Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее. Продолжаем обследование поврежденной части», — рассказал Хуснуллин в своем telegram-канале.

Он отметил, что до этого мост работал в реверсивном режиме. По его словам, на автомобильной части наладили освещение, нанесли новую разметку и восстановили барьерные ограждения. Хуснуллин поблагодарил строителей за круглосуточную работу и также выразил благодарность специалистам силового блока.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв, который повредил автомобильное и железнодорожное полотно. В результате работ, к вечеру там уже запустили первый поезд и автомобили. Все последствия планируется устранить в течение нескольких недель, сообщает телеканал 360. В связи с происшествием президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП, передает Vse42.ru.

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На Крымском мосту запустили автомобильное движение по двум полосам и восстановили освещение. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. «Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста. Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее. Продолжаем обследование поврежденной части», — рассказал Хуснуллин в своем telegram-канале. Он отметил, что до этого мост работал в реверсивном режиме. По его словам, на автомобильной части наладили освещение, нанесли новую разметку и восстановили барьерные ограждения. Хуснуллин поблагодарил строителей за круглосуточную работу и также выразил благодарность специалистам силового блока. 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв, который повредил автомобильное и железнодорожное полотно. В результате работ, к вечеру там уже запустили первый поезд и автомобили. Все последствия планируется устранить в течение нескольких недель, сообщает телеканал 360. В связи с происшествием президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП, передает Vse42.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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