Синоптики рассказали, чего тюменцам ждать от погоды

В Тюмени большая часть наступившей недели обещает быть относительно теплой. В период с 10 по 14 октября погода будет варьироваться от +11 до +16 градусов днем, сообщает сервис Gismeteo.
«Понедельник, 10 октября, будет самым теплым днем. В ночное время температура воздуха составит +7 градусов, а днем она повысится до +16. В дневное время погода обещает быть теплой и ясной, пасмурно будет только по ночам. Скорость ветра от 5 до 12 м/c», — сообщают синоптики.
Далее температура воздуха начнет снижаться и к пятнице столбик термометра покажет максимум +11. Осадков на этой неделе не ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени ожидается минусовая температура. Жители Ялуторовского и Упоровского районов активно делились фотографиями снегопада в социальных сетях.
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