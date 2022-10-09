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Синоптики рассказали, чего тюменцам ждать от погоды

Gismeteo: в Тюмени ожидается потепление до +16 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний город. Тюмень, погода, листья, желтые листья, желтые деревья, женщина с коляской, мама с коляской, осень, осенние листья
В Тюмени с 10 по 14 октября погода будет варьироваться от +11 до +16 градусов Фото:

В Тюмени большая часть наступившей недели обещает быть относительно теплой. В период с 10 по 14 октября погода будет варьироваться от +11 до +16 градусов днем, сообщает сервис Gismeteo.

«Понедельник, 10 октября, будет самым теплым днем. В ночное время температура воздуха составит +7 градусов, а днем она повысится до +16. В дневное время погода обещает быть теплой и ясной, пасмурно будет только по ночам. Скорость ветра от 5 до 12 м/c», — сообщают синоптики.

Далее температура воздуха начнет снижаться и к пятнице столбик термометра покажет максимум +11. Осадков на этой неделе не ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени ожидается минусовая температура. Жители Ялуторовского и Упоровского районов активно делились фотографиями снегопада в социальных сетях.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii 

В Тюмени большая часть наступившей недели обещает быть относительно теплой. В период с 10 по 14 октября погода будет варьироваться от +11 до +16 градусов днем, сообщает сервис Gismeteo. «Понедельник, 10 октября, будет самым теплым днем. В ночное время температура воздуха составит +7 градусов, а днем она повысится до +16. В дневное время погода обещает быть теплой и ясной, пасмурно будет только по ночам. Скорость ветра от 5 до 12 м/c», — сообщают синоптики. Далее температура воздуха начнет снижаться и к пятнице столбик термометра покажет максимум +11. Осадков на этой неделе не ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени ожидается минусовая температура. Жители Ялуторовского и Упоровского районов активно делились фотографиями снегопада в социальных сетях.
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