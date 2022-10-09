Синоптики рассказали, чего тюменцам ждать от погоды

Gismeteo: в Тюмени ожидается потепление до +16 градусов

10 октября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

В Тюмени с 10 по 14 октября погода будет варьироваться от +11 до +16 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени большая часть наступившей недели обещает быть относительно теплой. В период с 10 по 14 октября погода будет варьироваться от +11 до +16 градусов днем, сообщает сервис Gismeteo. «Понедельник, 10 октября, будет самым теплым днем. В ночное время температура воздуха составит +7 градусов, а днем она повысится до +16. В дневное время погода обещает быть теплой и ясной, пасмурно будет только по ночам. Скорость ветра от 5 до 12 м/c», — сообщают синоптики. Далее температура воздуха начнет снижаться и к пятнице столбик термометра покажет максимум +11. Осадков на этой неделе не ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени ожидается минусовая температура. Жители Ялуторовского и Упоровского районов активно делились фотографиями снегопада в социальных сетях.

В Тюмени большая часть наступившей недели обещает быть относительно теплой. В период с 10 по 14 октября погода будет варьироваться от +11 до +16 градусов днем, сообщает сервис Gismeteo. «Понедельник, 10 октября, будет самым теплым днем. В ночное время температура воздуха составит +7 градусов, а днем она повысится до +16. В дневное время погода обещает быть теплой и ясной, пасмурно будет только по ночам. Скорость ветра от 5 до 12 м/c», — сообщают синоптики. Далее температура воздуха начнет снижаться и к пятнице столбик термометра покажет максимум +11. Осадков на этой неделе не ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени ожидается минусовая температура. Жители Ялуторовского и Упоровского районов активно делились фотографиями снегопада в социальных сетях.