21 сентября 2022

В Тюмени температура воздуха опустится ниже нуля

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний город. Тюмень, прогулка, парк, парочка, друзья, осень, прогулка в парке
С 26 сентября тюменцев ждет ощутимое похолодание Фото:

На следующей неделе в Тюмени ожидается минусовая температура воздуха. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода». Ниже нуля столбики термометров будут опускаться по ночам, но и днем в столице области не будет выше +7 градусов.

«Прогноз погоды, Тюмень. 26 сентября: ночью 0, +3, днем +7. 27 сентября: до -2 ночью, днем +7», — сообщает сервис «Яндекс. Погода».

Подобная температура воздуха продержится до пятницы, 30 сентября. Затем ночами станет чуть теплее, но днем все также будет наблюдаться не больше +8.

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На следующей неделе в Тюмени ожидается минусовая температура воздуха. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода». Ниже нуля столбики термометров будут опускаться по ночам, но и днем в столице области не будет выше +7 градусов. «Прогноз погоды, Тюмень. 26 сентября: ночью 0, +3, днем +7. 27 сентября: до -2 ночью, днем +7», — сообщает сервис «Яндекс. Погода». Подобная температура воздуха продержится до пятницы, 30 сентября. Затем ночами станет чуть теплее, но днем все также будет наблюдаться не больше +8.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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