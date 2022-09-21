В Тюмени температура воздуха опустится ниже нуля

С 26 сентября тюменцев ждет ощутимое похолодание Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На следующей неделе в Тюмени ожидается минусовая температура воздуха. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода». Ниже нуля столбики термометров будут опускаться по ночам, но и днем в столице области не будет выше +7 градусов.

«Прогноз погоды, Тюмень. 26 сентября: ночью 0, +3, днем +7. 27 сентября: до -2 ночью, днем +7», — сообщает сервис «Яндекс. Погода».

Подобная температура воздуха продержится до пятницы, 30 сентября. Затем ночами станет чуть теплее, но днем все также будет наблюдаться не больше +8.