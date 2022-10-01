Солдаты ВСУ жалуются на отсутствие зимнего обмундирования

02 октября 2022 в 08:35 Размер текста - 17 +

Украинские солдаты в текущий зимний сезон останутся без необходимой одежды Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезные проблемы с зимним обмундированием. Об этом рассказали украинскому изданию сами военнослужащие. «Стало привычным, что когда приходишь на склад получать обувь или форму, то почему-то всегда нет нужных размеров. Или получаешь форму уже негодную, кем-то ношенную», — рассказал лейтенант Ярослав М. Его слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на портал «Страна.ua». Как он рассказал, вещей не хватает, в том числе, и после уничтожения складов российскими войсками. Еще один из бойцов, сержант Константин В. пояснил, что их подразделение получало зимнюю одежду в летний период. Несезонную одежду пришлось хранить на боевых позициях, а потом бросить во время отступления. Также уточняется, что в настоящее время склады украинского Минобороны пусты. Ранее, как следует из перехваченных радиопереговоров, ВСУ несут катастрофические потери под Херсоном. ВСУ вступают в зиму в обмотках и «спортивках», так как склады пусты, сообщает MK.RU. Также, украинские бойцы потеряли более 270 военных при попытке наступления на Николаево-Криворожском направлении, сообщает телеканал 360. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезные проблемы с зимним обмундированием. Об этом рассказали украинскому изданию сами военнослужащие. «Стало привычным, что когда приходишь на склад получать обувь или форму, то почему-то всегда нет нужных размеров. Или получаешь форму уже негодную, кем-то ношенную», — рассказал лейтенант Ярослав М. Его слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на портал «Страна.ua». Как он рассказал, вещей не хватает, в том числе, и после уничтожения складов российскими войсками. Еще один из бойцов, сержант Константин В. пояснил, что их подразделение получало зимнюю одежду в летний период. Несезонную одежду пришлось хранить на боевых позициях, а потом бросить во время отступления. Также уточняется, что в настоящее время склады украинского Минобороны пусты. Ранее, как следует из перехваченных радиопереговоров, ВСУ несут катастрофические потери под Херсоном. ВСУ вступают в зиму в обмотках и «спортивках», так как склады пусты, сообщает MK.RU. Также, украинские бойцы потеряли более 270 военных при попытке наступления на Николаево-Криворожском направлении, сообщает телеканал 360. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса.