Жители пермского микрорайона готовят обращение к Путину

Жители пермского микрорайона Новобродовский готовят обращение к президенту из-за нехватки автобусов

10 октября 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Автобус может вообще не приехать (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители пермского микрорайона Новобродовский планируют обратиться к президенту России Владимиру Путину за помощью. Район, где проживает более 2600 человек, не обеспечен достаточным количеством автобусов, заявили они корреспонденту URA.RU. «У нас ходит всего один маршрут — 25, с разным интервалом — раз в 40 минут, раз в час, даже раз в два часа. Задействованы два автобуса, один из которых регулярно ломается. Мы не можем уехать на работу, попасть домой. Такси обходится в 500 рублей, а не у всех есть возможность платить такую сумму, да еще практически ежедневно. Город нас не слышит, нам обещают поменять перевозчика, но ситуацию это не исправит. Мы готовим обращение к Владимиру Путину, президенту России. Надежда только на него», — рассказал Дмитрий. Жители микрорайона уверены, что маршрут экономически не выгоден перевозчику. Но если бы кто-то в городе занялся этой проблемой, нашлись бы варианты ее решения. «Маршрут № 25 — короткий, идет от Комсомольской площади до Новобродовского. Аналогичный маршрут № 5 идет от Комсомольской площади до Голого Мыса, — это микрорайон, расположенный рядом с Новобродовским. Можно было бы объединить два эти маршрута, и продлить его, например, до Перми 2 или центрального рынка, увеличить количество автобусов на рейсе. В таком случае, он станет экономически выгодным для перевозчика и комфортным для местных жителей», — считает жительница Новобродовского, экс-депутат пермской гордумы Светлана Гузова. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города. Власти обещали прокомментировать ситуацию позже. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители пермского микрорайона Новобродовский планируют обратиться к президенту России Владимиру Путину за помощью. Район, где проживает более 2600 человек, не обеспечен достаточным количеством автобусов, заявили они корреспонденту URA.RU. «У нас ходит всего один маршрут — 25, с разным интервалом — раз в 40 минут, раз в час, даже раз в два часа. Задействованы два автобуса, один из которых регулярно ломается. Мы не можем уехать на работу, попасть домой. Такси обходится в 500 рублей, а не у всех есть возможность платить такую сумму, да еще практически ежедневно. Город нас не слышит, нам обещают поменять перевозчика, но ситуацию это не исправит. Мы готовим обращение к Владимиру Путину, президенту России. Надежда только на него», — рассказал Дмитрий. Жители микрорайона уверены, что маршрут экономически не выгоден перевозчику. Но если бы кто-то в городе занялся этой проблемой, нашлись бы варианты ее решения. «Маршрут № 25 — короткий, идет от Комсомольской площади до Новобродовского. Аналогичный маршрут № 5 идет от Комсомольской площади до Голого Мыса, — это микрорайон, расположенный рядом с Новобродовским. Можно было бы объединить два эти маршрута, и продлить его, например, до Перми 2 или центрального рынка, увеличить количество автобусов на рейсе. В таком случае, он станет экономически выгодным для перевозчика и комфортным для местных жителей», — считает жительница Новобродовского, экс-депутат пермской гордумы Светлана Гузова. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города. Власти обещали прокомментировать ситуацию позже.