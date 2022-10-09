В Челябинской области семьи мобилизованных получили выплаты

Семьи мобилизованных получили выплаты в размере 20 тысяч рублей за ребенка
В Челябинской области единовременные выплаты по 20 тысяч рублей перечислены на 733 ребенка мобилизованных. Об этом 10 октября сообщила на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт.
«Губернатором принято решение о единовременной выплате семьям мобилизованных в размере 20 тысяч рублей на одного ребенка. Органы соцзащиты работали в выходные и выплаты отправлены на 733 ребенка. Работа эта продолжится, — заявила Гехт.
Гехт отметила, чтобы семья мобилизованного может получить единовременную выплату, если мужчину призвали из Челябинской области. И соответственно, выплата распространяется на семью, независимо от места ее проживания.
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