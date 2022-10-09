09 октября 2022
08 октября 2022

В Челябинской области семьи мобилизованных получили выплаты

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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, проводы солдат, военные сборы, прощание, мобилизация, мобилизованные, пункт сбора
Семьи мобилизованных получили выплаты в размере 20 тысяч рублей за ребенка Фото:

В Челябинской области единовременные выплаты по 20 тысяч рублей перечислены на 733 ребенка мобилизованных. Об этом 10 октября сообщила на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Губернатором принято решение о единовременной выплате семьям мобилизованных в размере 20 тысяч рублей на одного ребенка. Органы соцзащиты работали в выходные и выплаты отправлены на 733 ребенка. Работа эта продолжится, — заявила Гехт.

Гехт отметила, чтобы семья мобилизованного может получить единовременную выплату, если мужчину призвали из Челябинской области. И соответственно, выплата распространяется на семью, независимо от места ее проживания.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

В Челябинской области единовременные выплаты по 20 тысяч рублей перечислены на 733 ребенка мобилизованных. Об этом 10 октября сообщила на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Губернатором принято решение о единовременной выплате семьям мобилизованных в размере 20 тысяч рублей на одного ребенка. Органы соцзащиты работали в выходные и выплаты отправлены на 733 ребенка. Работа эта продолжится, — заявила Гехт. Гехт отметила, чтобы семья мобилизованного может получить единовременную выплату, если мужчину призвали из Челябинской области. И соответственно, выплата распространяется на семью, независимо от места ее проживания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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