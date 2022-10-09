В Салехарде водитель сбил ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) водитель сбил ребенка на самокате. Об этом сообщается в telegram- канале«Салехард онлайн».

«Сегодня примерно в 20 часов 05 минут ребенок, управляя самокатом, проезжал территорию парковки в районе улицы Матросова 15. Водитель, выезжая с парковочной стоянки, не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на ребенка. Ребенок доставлен в МСЧ города Салехарда», — говорится в комментарии сотрудника ДПС Расима Джабарова.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО столкнулись грузовик и тепловоз. Пострадавших и угрозы загрязнения окружающей среды не было.