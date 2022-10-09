09 октября 2022
08 октября 2022

В ЯНАО водитель сбил ребенка на парковке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция Свеча памяти. Курган, патруль дпс, машина полиции, автобус, полиция, ночь, дпс, вечер, курган, гаи, рейд полиции
В Салехарде водитель сбил ребенка Фото:

В Салехарде (ЯНАО) водитель сбил ребенка на самокате. Об этом сообщается в telegram- канале«Салехард онлайн».

«Сегодня примерно в 20 часов 05 минут ребенок, управляя самокатом, проезжал территорию парковки в районе улицы Матросова 15. Водитель, выезжая с парковочной стоянки, не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на ребенка. Ребенок доставлен в МСЧ города Салехарда», — говорится в комментарии сотрудника ДПС Расима Джабарова.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО столкнулись грузовик и тепловоз. Пострадавших и угрозы загрязнения окружающей среды не было.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

В Салехарде (ЯНАО) водитель сбил ребенка на самокате. Об этом сообщается в telegram- канале«Салехард онлайн». «Сегодня примерно в 20 часов 05 минут ребенок, управляя самокатом, проезжал территорию парковки в районе улицы Матросова 15. Водитель, выезжая с парковочной стоянки, не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на ребенка. Ребенок доставлен в МСЧ города Салехарда», — говорится в комментарии сотрудника ДПС Расима Джабарова. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО столкнулись грузовик и тепловоз. Пострадавших и угрозы загрязнения окружающей среды не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...