10 октября 2022

Власти оценили потери России из-за блокировки работы «Сахалина-1»

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В Думе указали, что бюджет потерял из-за блокировки Exxon «Сахалин-1» 4 млрд рублей Фото:

Россия потеряла около 4 млрд рублей из-за блокировки работы крупнейшего нефтегазового проекта «Сахалин-1». Об этом говорится в справке комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Общие потери бюджетной системы России от блокировки проекта «Сахалин-1» его прежним оператором «Эксон нефтегаз лимитед» составляют примерно 4 млрд рублей в месяц, в том числе потери бюджета Сахалинской области — около 2 млрд рублей, передают «Ведомости» выдержку из документа. Ранее Счетная палата оценила имущество проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» в 4,3 млрд долларов.

В начале октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Теперь иностранные участники «Сахалина-1» должны в течение месяца согласиться или отказаться от перерегистрации доли в проекте на нового оператора.

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Россия потеряла около 4 млрд рублей из-за блокировки работы крупнейшего нефтегазового проекта «Сахалин-1». Об этом говорится в справке комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Общие потери бюджетной системы России от блокировки проекта «Сахалин-1» его прежним оператором «Эксон нефтегаз лимитед» составляют примерно 4 млрд рублей в месяц, в том числе потери бюджета Сахалинской области — около 2 млрд рублей, передают «Ведомости» выдержку из документа. Ранее Счетная палата оценила имущество проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» в 4,3 млрд долларов. В начале октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Теперь иностранные участники «Сахалина-1» должны в течение месяца согласиться или отказаться от перерегистрации доли в проекте на нового оператора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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