Власти оценили потери России из-за блокировки работы «Сахалина-1» 11 октября 2022 в 04:14 Размер текста - 17 + В Думе указали, что бюджет потерял из-за блокировки Exxon «Сахалин-1» 4 млрд рублей Фото: «Эксон Нефтегаз Лимитед» Россия потеряла около 4 млрд рублей из-за блокировки работы крупнейшего нефтегазового проекта «Сахалин-1». Об этом говорится в справке комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Общие потери бюджетной системы России от блокировки проекта «Сахалин-1» его прежним оператором «Эксон нефтегаз лимитед» составляют примерно 4 млрд рублей в месяц, в том числе потери бюджета Сахалинской области — около 2 млрд рублей, передают «Ведомости» выдержку из документа. Ранее Счетная палата оценила имущество проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» в 4,3 млрд долларов. В начале октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Теперь иностранные участники «Сахалина-1» должны в течение месяца согласиться или отказаться от перерегистрации доли в проекте на нового оператора. Россия потеряла около 4 млрд рублей из-за блокировки работы крупнейшего нефтегазового проекта «Сахалин-1». Об этом говорится в справке комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Общие потери бюджетной системы России от блокировки проекта «Сахалин-1» его прежним оператором «Эксон нефтегаз лимитед» составляют примерно 4 млрд рублей в месяц, в том числе потери бюджета Сахалинской области — около 2 млрд рублей, передают «Ведомости» выдержку из документа. Ранее Счетная палата оценила имущество проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» в 4,3 млрд долларов. В начале октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Теперь иностранные участники «Сахалина-1» должны в течение месяца согласиться или отказаться от перерегистрации доли в проекте на нового оператора. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям