«Единая Россия» обратилась в ФАС из-за роста цен на товары для мобилизованных

28 сентября 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

В России выросли цены на товары для мобилизованных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России «Единая Россия» обратилась в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за роста цен на товары для мобилизованных. Об этом заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. «Есть ситуации, когда государственная система должна реагировать быстро и жестко. Например, когда потерявшие совесть и страх „бизнесмены“ кратно завышают цены на все товары, в которых нуждаются мобилизованные и добровольцы. Наживаться сейчас на наших защитниках, их семьях — недопустимо», — приводит слова Якубовского пресс-служба «Единой России». По его словам, имеется ввиду не вооружение и амуниция, а необходимые товары. В их числе термобелье, спальные мешки и дополнительная экипировка. Якубовский отметил, что подорожали перевязочные материалы, жгуты и медицинские препараты. Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. Поводом стала спецоперация РФ на Украине. Планируется призвать 300 тысяч россиян. Мобилизованным посоветовали брать с собой документы, сменную одежду, средства личной гигиены и полотенце. Такой список URA.RU назвал член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», военный пенсионер, ветеран вооруженных сил РФ Юрий Чмутин. Также URA.RU перечислили, что нельзя приносить с собой мобилизованным. Призванные на службу могут взять с собой только кнопочные телефоны, передает «Федеральное агентство новостей».

«Единая Россия» обратилась в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за роста цен на товары для мобилизованных. Об этом заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. «Есть ситуации, когда государственная система должна реагировать быстро и жестко. Например, когда потерявшие совесть и страх „бизнесмены“ кратно завышают цены на все товары, в которых нуждаются мобилизованные и добровольцы. Наживаться сейчас на наших защитниках, их семьях — недопустимо», — приводит слова Якубовского пресс-служба «Единой России». По его словам, имеется ввиду не вооружение и амуниция, а необходимые товары. В их числе термобелье, спальные мешки и дополнительная экипировка. Якубовский отметил, что подорожали перевязочные материалы, жгуты и медицинские препараты. Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. Поводом стала спецоперация РФ на Украине. Планируется призвать 300 тысяч россиян. Мобилизованным посоветовали брать с собой документы, сменную одежду, средства личной гигиены и полотенце. Такой список URA.RU назвал член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», военный пенсионер, ветеран вооруженных сил РФ Юрий Чмутин. Также URA.RU перечислили, что нельзя приносить с собой мобилизованным. Призванные на службу могут взять с собой только кнопочные телефоны, передает «Федеральное агентство новостей».