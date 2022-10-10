10 октября 2022
09 октября 2022

В ХМАО сотрудник МВД помог пенсионеру

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник полиции приобрела средства личной гигиены для пенсионера из дома-интерната Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) Участковый ОМВД Жанна Омербаева посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов. После встречи она пиобрела средства личной гигиены для подопечной интерната. Об этом говорится на сайте УМВД России по ХМАО-Югре.

«В ходе встречи пенсионеры задавали интересующие вопросы и рассказывали о трудностях, с которыми приходятся сталкиваться. Так, 84-летняя Валентина Байкова, попросила оказать помощь с приобретением средств личной гигиены. Услышав, тяжелую историю жизни пенсионерки, участковый Жанна Евгеньевна не смогла пройти мимо и приобрела несколько упаковок необходимых средств личной гигиены», — говорится в новости.

Валентина Байкова была тронута этим поступком до слез. Пенсионерка от всей души поблагодарила сотрудника полиции и пожелала ей крепкого здоровья.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ЯНАО помогла пенсионерке вернуть деньги за путевку в санаторий. Женщина не смогла использовать ее в связи с коронавирусной инфекцией.

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В Нефтеюганске (ХМАО) Участковый ОМВД Жанна Омербаева посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов. После встречи она пиобрела средства личной гигиены для подопечной интерната. Об этом говорится на сайте УМВД России по ХМАО-Югре. «В ходе встречи пенсионеры задавали интересующие вопросы и рассказывали о трудностях, с которыми приходятся сталкиваться. Так, 84-летняя Валентина Байкова, попросила оказать помощь с приобретением средств личной гигиены. Услышав, тяжелую историю жизни пенсионерки, участковый Жанна Евгеньевна не смогла пройти мимо и приобрела несколько упаковок необходимых средств личной гигиены», — говорится в новости. Валентина Байкова была тронута этим поступком до слез. Пенсионерка от всей души поблагодарила сотрудника полиции и пожелала ей крепкого здоровья. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ЯНАО помогла пенсионерке вернуть деньги за путевку в санаторий. Женщина не смогла использовать ее в связи с коронавирусной инфекцией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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