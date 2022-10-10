В ХМАО сотрудник МВД помог пенсионеру

Сотрудник полиции приобрела средства личной гигиены для пенсионера из дома-интерната Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) Участковый ОМВД Жанна Омербаева посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов. После встречи она пиобрела средства личной гигиены для подопечной интерната. Об этом говорится на сайте УМВД России по ХМАО-Югре.

«В ходе встречи пенсионеры задавали интересующие вопросы и рассказывали о трудностях, с которыми приходятся сталкиваться. Так, 84-летняя Валентина Байкова, попросила оказать помощь с приобретением средств личной гигиены. Услышав, тяжелую историю жизни пенсионерки, участковый Жанна Евгеньевна не смогла пройти мимо и приобрела несколько упаковок необходимых средств личной гигиены», — говорится в новости.

Валентина Байкова была тронута этим поступком до слез. Пенсионерка от всей души поблагодарила сотрудника полиции и пожелала ей крепкого здоровья.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ЯНАО помогла пенсионерке вернуть деньги за путевку в санаторий. Женщина не смогла использовать ее в связи с коронавирусной инфекцией.