Прокуратура ЯНАО помогла пенсионерке вернуть деньги за путевку в санаторий

Пенсионерке не захотели возвращать деньги за санаторий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительнице Салехарда (ЯНАО) помогли вернуть деньги за путевку, которую она не смогла использовать из-за ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. По информации окружной прокуратуры, местное турагентство отказывалось возвращать женщине денежный средства.

«Установлено, что пенсионеркой оплачена стоимость путевки в размере 45 тыс. рублей. Однако в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России в 2020 году женщина не имела возможности посетить санаторий. Учреждение, в которое куплена путевка, начало работу в качестве обсерватория для больных граждан. Уведомление о предоставлении равнозначного тура женщине турагентом не направлялось, денежные средства пенсионерке не возвращены», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, что прокурор направил иск в суд о взыскании процентов и денег, которые были потрачены на покупку путевки. На данный момент исполнение решения контролирует суд.

Ранее сообщалось, что пенсионеру из Надыма, которому власти не проиндексировали пенсию, вернули деньги. Мэрию обязали выплатить более 400 тысяч рублей.