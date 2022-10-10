10 октября 2022
09 октября 2022

В Тюмени неадекватный прохожий бросился под автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Инцидент произошел возле одной из автобусных остановок в Тюмени Фото:

В Тюмени на одной из улиц города заметили двух прохожих, поведение которых вызвало у горожан подозрение в адекватности незнакомцев. В комментариях под видео также утверждают, что один из мужчин бросился под автомобиль. Пользователи соцсетей предположили, что те были в состоянии наркотического опьянения.

«Улица Мельникайте, Тюменский индустриальный университет», — поделился приблизительным местом инцидента автор поста в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Он приложил фото и видео, на которых видно, что один из мужчин стоит на коленях около автомобиля без футболки, в то время как второй неподвижно лежит на тротуаре.

В комментариях под видео один из пользователей утверждает, что сам стал участником инцидента. «[Они] под солью, без футболки который прямо под машину прыгнул мне. Успел затормозить, так бы машину повредил», — написал Насим Касимов в ответ на вопрос о состоянии мужчин. «Ну этого человека без футболки конкретно перло. У него глаза закрытые были, кричал что-то. Как зомби шел», — дополнил Касимов после этого.

Другие также предположили, что мужчины были в наркотическом опьянении. «Солевой походу», — высказался Сергей Плосков. Однако не все поверили в эту версию. «А мне показалось, что парню срочно ехать надо, а никто не везет», — пишет Вера Викторова. Также некоторые поинтересовались, была ли вызвана скорая помощь для них.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.

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В Тюмени на одной из улиц города заметили двух прохожих, поведение которых вызвало у горожан подозрение в адекватности незнакомцев. В комментариях под видео также утверждают, что один из мужчин бросился под автомобиль. Пользователи соцсетей предположили, что те были в состоянии наркотического опьянения. «Улица Мельникайте, Тюменский индустриальный университет», — поделился приблизительным местом инцидента автор поста в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Он приложил фото и видео, на которых видно, что один из мужчин стоит на коленях около автомобиля без футболки, в то время как второй неподвижно лежит на тротуаре. В комментариях под видео один из пользователей утверждает, что сам стал участником инцидента. «[Они] под солью, без футболки который прямо под машину прыгнул мне. Успел затормозить, так бы машину повредил», — написал Насим Касимов в ответ на вопрос о состоянии мужчин. «Ну этого человека без футболки конкретно перло. У него глаза закрытые были, кричал что-то. Как зомби шел», — дополнил Касимов после этого. Другие также предположили, что мужчины были в наркотическом опьянении. «Солевой походу», — высказался Сергей Плосков. Однако не все поверили в эту версию. «А мне показалось, что парню срочно ехать надо, а никто не везет», — пишет Вера Викторова. Также некоторые поинтересовались, была ли вызвана скорая помощь для них. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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