В Тюмени неадекватный прохожий бросился под автомобиль. Видео

11 октября 2022 в 06:55 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел возле одной из автобусных остановок в Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени на одной из улиц города заметили двух прохожих, поведение которых вызвало у горожан подозрение в адекватности незнакомцев. В комментариях под видео также утверждают, что один из мужчин бросился под автомобиль. Пользователи соцсетей предположили, что те были в состоянии наркотического опьянения. «Улица Мельникайте, Тюменский индустриальный университет», — поделился приблизительным местом инцидента автор поста в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Он приложил фото и видео, на которых видно, что один из мужчин стоит на коленях около автомобиля без футболки, в то время как второй неподвижно лежит на тротуаре. В комментариях под видео один из пользователей утверждает, что сам стал участником инцидента. «[Они] под солью, без футболки который прямо под машину прыгнул мне. Успел затормозить, так бы машину повредил», — написал Насим Касимов в ответ на вопрос о состоянии мужчин. «Ну этого человека без футболки конкретно перло. У него глаза закрытые были, кричал что-то. Как зомби шел», — дополнил Касимов после этого. Другие также предположили, что мужчины были в наркотическом опьянении. «Солевой походу», — высказался Сергей Плосков. Однако не все поверили в эту версию. «А мне показалось, что парню срочно ехать надо, а никто не везет», — пишет Вера Викторова. Также некоторые поинтересовались, была ли вызвана скорая помощь для них. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени на одной из улиц города заметили двух прохожих, поведение которых вызвало у горожан подозрение в адекватности незнакомцев. В комментариях под видео также утверждают, что один из мужчин бросился под автомобиль. Пользователи соцсетей предположили, что те были в состоянии наркотического опьянения. «Улица Мельникайте, Тюменский индустриальный университет», — поделился приблизительным местом инцидента автор поста в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Он приложил фото и видео, на которых видно, что один из мужчин стоит на коленях около автомобиля без футболки, в то время как второй неподвижно лежит на тротуаре. В комментариях под видео один из пользователей утверждает, что сам стал участником инцидента. «[Они] под солью, без футболки который прямо под машину прыгнул мне. Успел затормозить, так бы машину повредил», — написал Насим Касимов в ответ на вопрос о состоянии мужчин. «Ну этого человека без футболки конкретно перло. У него глаза закрытые были, кричал что-то. Как зомби шел», — дополнил Касимов после этого. Другие также предположили, что мужчины были в наркотическом опьянении. «Солевой походу», — высказался Сергей Плосков. Однако не все поверили в эту версию. «А мне показалось, что парню срочно ехать надо, а никто не везет», — пишет Вера Викторова. Также некоторые поинтересовались, была ли вызвана скорая помощь для них. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. На момент публикации новости ответ ожидается.