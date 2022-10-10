Тюменец пошел в лес за грибами и вернулся с наркотиками

11 октября 2022 в 08:21 Размер текста - 17 +

Мужчина отправился в лес за грибами, но на обратном пути нашел наркотические вещества Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюменской области вынесли обвинительный приговор мужчине, которого задержали с наркотиками. Выяснилось, что он ехал в лес за грибами, а на обратном пути нашел запрещенные растения, которые решил собрать. Подсудимого осудили на 3 года условного лишения свободы, о чем URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Из материалов дела следует, что мужчина со своим знакомым решили съездить в лес за грибами. Вернувшись к машине, П. увидел заросли дикорастущей конопли и нарвал верхушки этого растения, тем самым приобрел наркотическое вещество марихуана, общей массой 722 грамма, которое поместил в полимерный пакет. Затем сел в автомобиль к другу и положи пакет под переднее сидение», — сообщили в пресс-службе судебной системы региона. События произошли 1 августа. Мужчину задержали на обратном пути, когда полицейские обнаружили наркотики в машине. Подсудимый признал свою вину, но от дачи показаний отказался. Тюменца характеризуют удовлетворительно, так как он ранее не был судим. У него на иждивении двое малолетних детей и один несовершеннолетний подросток. При этом тюменец все же получил обвинительный приговор. «Суд назначил Игорю П. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком 3 года», — сообщили решение в ведомстве.

В Тюменской области вынесли обвинительный приговор мужчине, которого задержали с наркотиками. Выяснилось, что он ехал в лес за грибами, а на обратном пути нашел запрещенные растения, которые решил собрать. Подсудимого осудили на 3 года условного лишения свободы, о чем URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Из материалов дела следует, что мужчина со своим знакомым решили съездить в лес за грибами. Вернувшись к машине, П. увидел заросли дикорастущей конопли и нарвал верхушки этого растения, тем самым приобрел наркотическое вещество марихуана, общей массой 722 грамма, которое поместил в полимерный пакет. Затем сел в автомобиль к другу и положи пакет под переднее сидение», — сообщили в пресс-службе судебной системы региона. События произошли 1 августа. Мужчину задержали на обратном пути, когда полицейские обнаружили наркотики в машине. Подсудимый признал свою вину, но от дачи показаний отказался. Тюменца характеризуют удовлетворительно, так как он ранее не был судим. У него на иждивении двое малолетних детей и один несовершеннолетний подросток. При этом тюменец все же получил обвинительный приговор. «Суд назначил Игорю П. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком 3 года», — сообщили решение в ведомстве.