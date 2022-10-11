В России предостерегли США от вмешательства в конфликт на Украине

11 октября 2022 в 09:58 Размер текста - 17 +

Американская помощь Киеву может привести к контрмерам со стороны РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия предупреждает США и другие страны Запада о переходе к контрмерам в случае дальнейшего вмешательства в российско-украинский конфликт. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. «Прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. Надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации», — сказал Рябков РИА «Новости». Дипломат отметил, что Москва с сожалением наблюдает за вовлечением западных стран в конфликт на Украине. «Масштабная помощь Киеву, обучение украинских военных на территории стран НАТО, предоставление разведданных и спутниковых снимков в реальном времени, вплоть до определения целей для артиллерийских ударов и планирования операций ВСУ, все больше вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима», — сказал он. По словам Рябкова, действия Западных стран могут вынудить РФ принять контрмеры. «Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера», — резюмировал он.

Россия предупреждает США и другие страны Запада о переходе к контрмерам в случае дальнейшего вмешательства в российско-украинский конфликт. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. «Прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. Надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации», — сказал Рябков РИА «Новости». Дипломат отметил, что Москва с сожалением наблюдает за вовлечением западных стран в конфликт на Украине. «Масштабная помощь Киеву, обучение украинских военных на территории стран НАТО, предоставление разведданных и спутниковых снимков в реальном времени, вплоть до определения целей для артиллерийских ударов и планирования операций ВСУ, все больше вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима», — сказал он. По словам Рябкова, действия Западных стран могут вынудить РФ принять контрмеры. «Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера», — резюмировал он.