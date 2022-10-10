В Тюмени вынесен приговор уклонисту от военной службы

За уклонение от прохождения военной службы призывник заплатит штраф Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор в отношении молодого человека 1999 года рождения. Он обвиняется в уклонении от прохождения срочной военной службы без законных на то оснований, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Суд установил, что с июня 2018 года по апрель 2022-го юноша умышленно уклонялся от призыва на военную службу путем отказа от получения повесток для прибытия на призывную медкомиссию и неоднократной неявки по повесткам военного комиссариата. Подсудимый признал вину полностью, в содеянном раскаялся», — сообщила пресс-служба.

В судебном заседании призывник просил прекратить уголовное дело в связи с деятельным раскаянием, однако суд не нашел для этого оснований. Сообщается, что по месту жительства парень характеризуется положительно и не состоит на учете у психиатра и нарколога. По итогам судебного разбирательства ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало о том, как тюменец подавал в суд на военкомат, требуя признать себя ограниченно годным к военной службе. Суд, однако, оснований для этого не нашел и оставил административный иск без удовлетворения.