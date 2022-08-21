Тюменец подал в суд на военкомат

Житель Тюмени не согласился с тем, что он годен к службе и подал в суд на Военный комиссариат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тюмени подал в суд на Военный комиссариат, посчитав незаконным решение призывной комиссии о том, что он годен к службе. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона.

«Как стало известно из материалов дела, военно-врачебная комиссия признала его годным к службе. Парню выдали повестку для отправки в армию, но вместо этого он обратился с иском в суд. По его мнению, на момент решения призывной комиссии он полностью не прошел медицинское освидетельствование, и не было всех результатов обязательных диагностических исследований его здоровья. Он считает, что его заболевание позволяет признать его ограниченно годным, а врачи-специалисты не учли его жалоб», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы.

Там добавили, что 12 мая 2021 года призывник прошел медкомиссию, по результатам которой ему была присвоена категория годности «Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями. 15 сентября того же года суд назначил проведение повторной врачебной экспертизы. В результате которой было установлено, что заболевания, имеющиеся у мужчины, не являются препятствием к прохождению военной службы. Калининский районный суд Тюмени отказал тюменцу в удовлетворении административного иска.