Продукты питания в регионе за девять месяцев стали дороже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Индекс потребительских цен на продукты питания с начала 2022 года в Челябинской области вырос. Это следует из данных Челябинскстата.

«Все товары и услуги поднялись в цене за десять месяцев на 8,74%. Удорожание продуктов питания составило 8,59%», — констатировали органы статистики на своем сайте.

Больше всего к сентябрю подорожали услуги — на 9,66%. Меньше остальных поднялась стоимость непродовольственных товаров — на 8,17%.

Незначительно, но подешевело продовольствие — на 0,51%. Бензин АИ-92 подешевел, сохранив тренд августа по группе горюче-смазочных материалов. В сентябре цена бензина указанной марки, оставаясь стабильной, все же несколько снизилась — на 0,09%. В итоге потребителям литр бензина обходился в среднем 43,7 рубля.

Потребительские цены на все группы товаров за девять месяцев показали рост Скрин: Челябинскстат