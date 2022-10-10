10 октября 2022

В Челябинской области подорожали продукты. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены в магазине Магнит. Челябинск, сливочное масло, чебаркульское молоко, сулимовское
Продукты питания в регионе за девять месяцев стали дороже Фото:

Индекс потребительских цен на продукты питания с начала 2022 года в Челябинской области вырос. Это следует из данных Челябинскстата.

«Все товары и услуги поднялись в цене за десять месяцев на 8,74%. Удорожание продуктов питания составило 8,59%», — констатировали органы статистики на своем сайте.

Больше всего к сентябрю подорожали услуги — на 9,66%. Меньше остальных поднялась стоимость непродовольственных товаров — на 8,17%.

Незначительно, но подешевело продовольствие — на 0,51%. Бензин АИ-92 подешевел, сохранив тренд августа по группе горюче-смазочных материалов. В сентябре цена бензина указанной марки, оставаясь стабильной, все же несколько снизилась — на 0,09%. В итоге потребителям литр бензина обходился в среднем 43,7 рубля.

Потребительские цены на все группы товаров за девять месяцев показали рост
Дизельное топливо стало лидером роста по цене

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Индекс потребительских цен на продукты питания с начала 2022 года в Челябинской области вырос. Это следует из данных Челябинскстата. «Все товары и услуги поднялись в цене за десять месяцев на 8,74%. Удорожание продуктов питания составило 8,59%», — констатировали органы статистики на своем сайте. Больше всего к сентябрю подорожали услуги — на 9,66%. Меньше остальных поднялась стоимость непродовольственных товаров — на 8,17%. Незначительно, но подешевело продовольствие — на 0,51%. Бензин АИ-92 подешевел, сохранив тренд августа по группе горюче-смазочных материалов. В сентябре цена бензина указанной марки, оставаясь стабильной, все же несколько снизилась — на 0,09%. В итоге потребителям литр бензина обходился в среднем 43,7 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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