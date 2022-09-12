В Челябинской области подешевел бензин. Скрин

13 сентября 2022 в 11:38 Размер текста - 17 +

Цена бензина в Челябинской области снизилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области стоимость литра бензина АИ-92 за девять месяцев снизилась. Такие данные привели в Челябинскстате. «Индекс цен на бензин в августе 2022 года по отношению к декабрю 2021 года составил в регионе 99,2%. Также в августе сравнению с предыдущим месяцем наблюдается снижение цен на газомоторное топливо — на 2,0%», — сообщили в Челябинскстате. При сравнении стоимости газомоторного топлива в конце лета с декабрьским уровнем падение цен значительное — 48,7%. Марки бензина АИ-95 и АИ-98 август к декабрю поднялись в цене, но незначительно: на 0,4% и 3,2%. Средний ценник дизельного топлива вырос на 0,9%. Челябинский экономист Сергей Гордеев в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что изменения цены не связаны с макроэкономическими факторами. По словам эксперта, изменения стоимости в прошедший период было связано с фискальными причинами. «В цене топлива до 80% составляют акциз и другие налоги. В прошлом году было незначительное изменение в налоговой системе. Перемены сказались в том, что цена горюче-смазочных материалов примерно сохранилась на одном уровне», — сказал Гордеев. В Челябинскстате незначительную дефляцию августа зафиксировали в целом по рынку. В завершающий месяц лета цены снизились по отношению к июлю на 0,8%. В то же время в сравнении с декабрем инфляция составила 9%. Бензин АИ-92 и газомоторное топливо подешевели Скан: Челябинскстат

В Челябинской области стоимость литра бензина АИ-92 за девять месяцев снизилась. Такие данные привели в Челябинскстате. «Индекс цен на бензин в августе 2022 года по отношению к декабрю 2021 года составил в регионе 99,2%. Также в августе сравнению с предыдущим месяцем наблюдается снижение цен на газомоторное топливо — на 2,0%», — сообщили в Челябинскстате. При сравнении стоимости газомоторного топлива в конце лета с декабрьским уровнем падение цен значительное — 48,7%. Марки бензина АИ-95 и АИ-98 август к декабрю поднялись в цене, но незначительно: на 0,4% и 3,2%. Средний ценник дизельного топлива вырос на 0,9%. Челябинский экономист Сергей Гордеев в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что изменения цены не связаны с макроэкономическими факторами. По словам эксперта, изменения стоимости в прошедший период было связано с фискальными причинами. «В цене топлива до 80% составляют акциз и другие налоги. В прошлом году было незначительное изменение в налоговой системе. Перемены сказались в том, что цена горюче-смазочных материалов примерно сохранилась на одном уровне», — сказал Гордеев. В Челябинскстате незначительную дефляцию августа зафиксировали в целом по рынку. В завершающий месяц лета цены снизились по отношению к июлю на 0,8%. В то же время в сравнении с декабрем инфляция составила 9%.